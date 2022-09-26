İtalyan siyasetinin sert söylemleriyle tanınan, aşırı sağcı İtalya’nın Kardeşleri Partisi (FdI) lideri Giorgia Meloni, ülkenin “ilk kadın” ve faşist lider Benito Mussolini’den bu yana yönetime gelen “ilk aşırı sağcı” başbakanı olacak. Peki, Giorgia Meloni kimdir?

Sümeyye Dilara Dinçer ve Barış Seçkin’in Anadolu Ajansı için kaleme aldığı analizde Meloni’nin portresi şu şekilde yorumlanıyor:

GIORGİA MELONİ KİMDİR?

Genel seçimlerden birinci parti çıkan aşırı sağcı FdI lideri Meloni, 15 Ocak 1977’de İtalya’nın başkenti Roma’da doğdu. Meloni, henüz 1 yaşındayken anne ve babasının ayrılmasının ardından annesiyle Roma’nın işçi semti Garbatella’da büyüdü.

Annesinin etkisiyle siyasi görüşlerinin sağa kaydığı, bunda sol görüşlü babasına tepki duymasının da etkili olduğu belirtilen Meloni, 15 yaşında siyasete adım atarak İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Mussolini’nin destekçilerince kurulan İtalyan Sosyal Hareketinin (MSI) gençlik kanadına katıldı.

Meloni, 19 yaşında aşırı sağ Ulusal İttifak (AN) için kampanya yürütürken Fransız televizyonuna söylediği “Mussolini’nin iyi bir siyasetçi olduğunu düşünüyorum. O ne yaptıysa İtalya için yaptı.” ifadeleriyle dikkati çekti.

Siyasetteki yükselişi devam eden ve 2006’da 29 yaşındayken AN’den girdiği Temsilciler Meclisinde Meclis Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Meloni, 2008 seçimlerinden sonra kurulan 4. Berlusconi hükümetinde Gençlik Bakanı olarak görev yaptı. 31 yaşında en genç bakan olan Meloni, 2011’de hükümet çökene dek bu görevde kaldı.

2012’de İtalya’nın Kardeşleri Partisini kuran Meloni, bu dönemden sonra genelde muhalefette kalarak oylarını kademeli olarak artırdı.

Meloni, 2013 seçimlerinde yüzde 2’lik oy alırken, bunu 2014 Avrupa Parlamentosu seçimlerinde yüzde 3,70’e, 2018 seçimlerinde yüzde 4,30’a çıkardı. Bu seçimlerden sonra Meloni, söylemlerini “Tanrı, Hristiyanlık, vatanseverlik, aile” temaları üzerinden de sertleştirmeye başladı.

temaları üzerinden de sertleştirmeye başladı. Özellikle ilk kez 2019’da söylediği ve tekrar ettiği “Ben Giorgia’yım, ben bir kadınım, ben bir anneyim, ben İtalyanım, ben Hristiyanım” sloganıyla iz bırakmış durumda olan Meloni, bu ve bunun gibi sert çıkışlarıyla hep tepki çekti, eleştiri yağmuruna tutuldu.

Meloni, sık sık İtalya’nın nüfusunun azalmasına ve doğum azlığı sıkıntısını gündeme getirirken, eşcinsellere ve cinsiyet kimliğine yönelik karşıt söylemleriyle de gündem oluyor.

Eleştirmenler, seçim kampanyasında Meloni’nin iki farklı kitleye hitap ettiğini, bir tarafta Ukrayna’yı ve NATO yanlısı sağlam yaklaşımını savunmak için verdiği desteği yenilemeye çabalayan uluslararası müttefiklere diğer yandan da kendi halkına göçmen ve LGBTQ karşıtlığını ele aldığını belirtiyor.

Genel seçimlerden birinci parti çıkan aşırı sağcı FdI lideri Meloni, kürtajın yasaklanmamasına ısrar etmesine rağmen her zaman uyuşturucu ve kürtaj karşıtı olmasıyla biliniyor.

​​​​​​​Meloni, açıklamalarında, Avrupa Birliği’nden, kitlesel göçü, Kuzey Afrika’dan gelen tekneleri durdurmak için bir deniz ablukası istiyor, kürtaj ve LGBT’ye karşı sert ve mücadeleci tavır gösteriyor.

45 yaşındaki Meloni, Twitter hesabında İslam karşıtı mesajlarıyla da öne çıkıyor. Meloni, “Biz (muhafazakarlar) kimliklerimizle, neyi temsil ettiğimizle gurur duyuyoruz. Temsil ettiğimiz her şeyin saldırı altında olduğu bir çağda yaşıyoruz. Bireysel özgürlüğümüz saldırı altında, haklarımız saldırı altında, milletlerimizin egemenliği saldırı altında. Ailelerimizin refahı saldırı altında, çocuklarımızın eğitimi saldırı altında.” ifadelerini kullanıyor.

Hristiyan geleneklerine sıkı sıkıya bağlı olan Meloni, Hristiyanların korunması konusunda da hassas. Meloni, bu hassasiyetini Twitter’daki profilinin yanına koyduğu Arapça “nun” harfiyle halen göstermeye de devam ediyor.

FdI liderinin, bu harfin Hristiyanları sembolize etmesi ve bunun da DEAŞ tarafından Hristiyanları belirlemek için ve zulmederken kullanıldığı için bir anlamda Hristiyanlara dayanışmasını göstermeye yönelik koyduğu belirtiliyor.

Meloni, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne (AB) üyeliğine de karşı duruşunu gizlemiyor.

Fransa da Meloni’nin sert sözlerinden payını aldı

Meloni, Aralık 2018’de yaptığı açıklamada, “Emmanuel Macron’un sorumsuzluğuna yazıklar olsun. Libya’yı bombalayanlar onlar oldu çünkü İtalya’nın Kaddafi ile enerji alanında özel ilişkilerinin olması onları endişelendiriyor.” ifadelerini kullandı.

Ülkesinin göç dalgalarıyla karşı karşıya kalmasından Emmanuel Macron’u sorumlu tutan Meloni, Fransa’nın Afrika’yı sömürmeye devam ettiğini, 14 ülkede para birimi bastırıp üzerine damgaladığını ve çocuk işçilerin madende çalıştırılmasına dikkati çekti.

Meloni, Fransa’nın nükleer reaktörleri kullandığı uranyumun yüzde 30’unu Nijer’den çıkardığını ancak Nijer nüfusunun yüzde 90’ının elektriksiz yaşadığını belirtti.

Konuşmasında, “Bize ders vermeye kalkma Macron çünkü Afrikalılar senin politikaların yüzünden kıtalarını terk etmek zorunda kalıyor. Çözüm Afrikalıların göç etmeleri değil aksine Afrika’nın Avrupalılardan kurtulmasıdır. Sizden ders almayı kabul etmiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Meloni liderliğindeki aşırı sağcı FdI yüzde 26,2’lik oyla seçimlerden birinci çıktı

İtalyanlar dünkü seçimde, 19. yasama döneminde parlamentonun üst kanadı Senato (200 sandalye) ve alt kanat Temsilciler Meclisinde (400 sandalye) kendilerini temsil edecek parlamenterler için oy kullandı.

50,8 milyon seçmenin oy kullanma hakkına sahip olduğu seçime katılım yüzde 63,9 oldu. Bu, “İtalya’daki genel seçimler tarihindeki en düşük katılım oranı” olarak kayıtlara geçti.

İçişleri Bakanlığının paylaştığı sonuçlara göre, Giorgia Meloni liderliğindeki aşırı sağcı FdI, yüzde 26,2’lik oyla seçimlerden birinci parti çıktı.

FdI liderinin, cumhurbaşkanından hükümeti kurma görevini almasının ardından başbakan olmasıyla “İtalya tarihinde ilk kez bir kadın” bu göreve gelmiş olacak.