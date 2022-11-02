Türkiye’nin en büyük odası İstanbul Ticaret Odası’nda (İTO) gözler 9 Kasım’da yapılacak seçimlerde. Başkan adaylığını açıklayan İTO Meclis Üyesi Murat Kalsın, seçim sürecine yönelik çalışmaları değerlendirdiği bir basın toplantısı düzenledi.

Yeni küresel ekonomik düzenin belirlendiği bu dönemde, Türkiye’nin küresel ticaretin merkezi haline gelmesi Türkiye’nin en büyük sivil toplum kuruluşu olan İTO’ya önemli görevler düştüğü belirten Murat Kalsın, “İTO seçimleri, ülkemizin 2023 Türkiye’sindeki yolculuğuna denk geliyor. İşte bu nedenle Odamıza her zaman olduğundan daha kıymetli bir görev veriyor. Biz, adalet, liyakat ve istişare ile İTO’yu yönetmeye ve güçlü bir ekonomi, güçlü bir Türkiye hedefi için milletimize ve İstanbul iş dünyasına güç katabilmek için İTO yönetimine talip olduk” dedi.

2013-2018 yılları arasında İstanbul Ticaret Odası Başkan Yardımcılığı yapan Murat Kalsın, seçim çalışmalarına yönelik istişarelerini, temmuz ayından bu yana İstanbul Kongre Merkezi’ndeki seçim ofisinde yürütüyor.

Toplantıda seçimlere yönelik siyasi destek konusunda görüşlerini ileten Murat Kalsın, “Üyeler sorunlarını Ankara’ya iletemediler. Biz sektör temsilcilerini Ankara ile direk irtibat kuracakları noktaya getirmek istiyoruz. Sorunları aktarmakta hızlı davranmak gerekiyor. Siyaseti siyasetçilere bırakalım. Biz yük olmaya değil, yük almaya geleceğiz” dedi.

Türkiye’nin en büyük odası olan İstanbul Ticaret Odası’nı, üye sayısı ve etkinliği itibarıyla hak ettiği yere taşımak için büyük hedefleri olduğunu ileten Murat Kalsın, beraberliği güçlendirecek adımlar atacaklarını söyledi. Kalsın “Yaklaşık 140 yıllık geçmişe sahip olan sivil toplum kuruluşumuzda birlik ve beraberliğimizi güçlendirecek adımlar atarak, şeffaflık ilkesiyle, kimseyi ötekileştirmeden, ecdadımıza layık olmaya çalışarak yola devam edeceğiz. İTO’nun değerli üyelerinden alacağımız destek sayesinde ülkemize, milletimize, devletimize ve ekonomimize gönülden hizmet edeceğimizin sözünü veriyoruz. Sektörlerin ve üyelerimizin sorunlarına en doğru şekilde çözüm bulabilmek amacıyla, iş birliği ve güç birliği kapsamında bir kümelenme projesi başlattık” dedi.

Seçim çalışmalarını sivil toplum kuruluşları başkanları, iş dünyasını önemli temsilcileri, KOBİ’ler ve büyük ölçekli şirketlerin temsilcileri ve tüm yol arkadaşlarımızla istişareler yaparak yürüttüklerini kaydeden Kalsın, “Fakat istişareler yürüttüğümüz, ziyaretler yaptığımız STK’lar ertesi gün aranıyor. Aba altından sopa gösteriliyor” dedi.

“SÖZ DEĞİL, İŞ ÜRETİYORUZ”

Seçim ofisinde yaptıkları çalışmalarda sivil toplum ve iş dünyası ile istişarelerde bulunduğu belirten Murat Kalsın, “İTO’yu ekonomimizin en güvenilir çatısı olarak yapılandırmak, ticarette yeni bir bu başarı hikayesi yazmaya adayız. Bunun için 3’lü bir yol haritamız var” dedi.

Projeleri, ekonomimizin lokomotifi olan KOBİ’lere odakladıklarını aktaran Kalsın, bunun için yapacakları çalışmalar hakkında bilgi verdi. İTO üyelerinin kurumsal altyapısını güçlendireceklerini, böylece küresel pazarlarla buluşturacaklarını açıkladı. Aynı zamanda, KOBİ’lere finansal desteklerle ilgili bilgi alabilecekleri bir merkez kuracaklarını belirtti.

“ÜYELER KIRGIN”

700 bin üyeli İTO’da başkanlık seçimlerine katılım ise sınırlı düzeyde kalıyor. Yüzde 6-10 arasında bir katılım olan seçim sürecinde aidat borcu olanlar maalesef oy kullanamıyor. 260 bin üyenin aidatı ödeyemediğini ifade eden Murat Kalsın, seçimlere sınırlı sayıda katılıma şu sözlerle açıklık getiriyor:

“Aidatı ödeyemeyen üyeler oy kullanamıyor. Maalesef seçimler bir günde yapılıyor ve zorlu koşullarda ilerliyor. Üyeler kırgın ve küskün. Seçimlere de o nedenle ilgi göstermiyor.”