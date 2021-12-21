İTO Başkanı Şekib Avdagiç, “Fiyatlar roket hızında çıkıp paraşüt hızında inmemeli. Üyelerimize açık çağrıda bulunuyorum; fiyatlara acilen güncelleme yapılmalı.” dedi.
İTO Başkanı Şekib Avdagiç, “Fiyatlar roket hızında çıkıp paraşüt hızında inmemeli. Üyelerimize açık çağrıda bulunuyorum; fiyatlara acilen güncelleme yapılmalı.” dedi.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), doğal gaz dağıtımında bağlantı ve hizmet bedellerinin üst sınırlarını tespit etti. EPDK'nin konuyla ilgili Kurul...Daha fazla oku
Yaklaşık 1.9 milyarlık bir servete sahip Japon iş insanı Yusaku Maezawa ve asistanı Yozo Hirani, 8 Aralık'ta Rus uzay aracı...
Avrupa Merkez Bankası (ECB), Kovid-19 krizi sırasında bankalara verilen likidite yönetimindeki gevşeme tedbirinin yıl sonunda uzatılmayacağını bildirdi. ECB’den yapılan açıklamada,...
Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), tedarik darboğazları ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında 4. dalga ve ekonomide yeni kısıtlamalar nedeniyle gelecek...
Avrupa Birliği (AB) otomobil pazarında toplam satışlar, kasım ayında çip sıkıntısı nedeniyle 1993 yılından beri ölçülen en düşük seviyeye geriledi....
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