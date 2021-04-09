Gümrük Muhafaza ekiplerince Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yapılan kontrollerde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkarılmak istenen binlerce sülük ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gümrük Muhafaza ekiplerinin veri analizi sonucu riskli görülen yabancı uyruklu bir yolcu, havalimanında gözetim altına alındı.

Kırgızistan Manas Havalimanına gidecek uçağa yüklenecek valiz önce x-ray cihazından geçirilip daha sonra açılarak arandı. Valiz içindeki bez torbalarda sıra dışı bir hareketlilik tespit edildi.

Nemli torbalar açıldığında içinde binlerce canlı sülük bulunduğu anlaşıldı.

Nesli Tehlike Altındaki Türlerin Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) başlıklı uluslararası anlaşma gereği yurt dışına çıkarılması izne tabi olan ve hakkında herhangi bir belge ibraz edilmeyen yaklaşık 6 kilogram ağırlığındaki sülükler, İl Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

​​​​​​​Sorumlular hakkında ise soruşturma başlatıldı.