İklim değişikliği nedeniyle azalan su kaynaklarını korumak ve otomotiv servislerinde araç yıkamak için harcanan su miktarına dikkat çekmek için Borovalı Otomotiv ve Ege Orman Vakfı iş birliği ile sosyal sorumluluk projesi hayata geçirildi. “İzmir’in Suyunu Koruyalım, Yeşilini Çoğaltalım” başlıklı proje ile servis bakımı sırasında araçlarını yıkatmayarak 90 litre su tasarrufu sağlanmasına katkı sağlayan müşterileri için Ege Orman Vakfı’na 1 adet fidan bağışlanıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Borovalı Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Murat Borovalı, “İzmir’de suyun geleceği için su kaynaklarımızın daha verimli kullanılmasını sağlamamız gerekiyor. Borovalı Otomotiv’de başlattığımız projenin uzun soluklu olarak devam etmesini hedefliyoruz” dedi.

Su kaynaklarını korumak için öncellikle su talebinin kontrol altına alınması gerektiğini vurgulayan Borovalı, “İklim değişikliğinin günlük yaşamımıza etkilerini görüyoruz. Yaşadığımız şehirlerin sürdürülebilirliğine katkı sunmamız gerekiyor. Türkiye su kaynakları kısıtlı olan ülkeler arasında yer alıyor. Hayata geçirdiğimiz projede otomotiv servislerinde harcanan su miktarına dikkat çekerek, bu konuda farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz. Suyu verimli kullanarak da araçların temizlenmesi mümkün. Bu konuda zaman içerisinde hem kurumsal hem bireysel olarak yaratacağımız davranış değişiklikleri ile önemli sonuçlar elde edebiliriz” dedi.

Borovalı Otomotiv’in sürdürülebilirlik vizyonu çerçevesinde projenin geliştirildiğine dikkat çeken Murat Borovalı, aynı zamanda proje ile Ege Orman Vakfı iş birliğinde İzmir’de yeşilin çoğaltılmasına katkı sağladıkları için memnuniyet duyduklarının da altını çizdi. Borovalı, kendi şirketleri bünyesinde kaynakların verimli kullanımı ve atık geri dönüşümünü destekleyen sürdürülebilirlik projelerini uygulamaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

İzmir su riski yüksek kentler arasında

Küresel alanda su riski yüksek kentler arasında Türkiye’nin 10 şehri de yer alıyor. İzmir’de bu şehirler içerisinde bulunuyor. Bölgede son dönemde başta Büyük Menderes Havzası su kaynaklarının korunması olmak üzere suyun verimli kullanımının teşvik edilmesi için tarımdan endüstriye kadar pek çok sektörde farklı proje yürütülüyor.

TÜİK verileri, Türkiye’de kişi başına düşen su miktarının ortalama 216 litre olduğunu gösteriyor. Otomotiv servisinde araç yıkamak için günde 6.000 litreye yakın su harcanıyor, bu miktar ortalama günde 6 ailenin su ihtiyacına karşılık geliyor. Eylül Ayı başında uygulanmaya başlayan “İzmir’in Suyunu Koruyalım, Yeşilini Çoğaltalım” projesinde bugüne kadar 200’e yakın kişinin gönüllü katılımı ile 83 ailenin günlük su ihtiyacının korunması ve 200 fidanın toprakla buluşması sağlandı.