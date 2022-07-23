Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnaf ve sanatkarların artan kira giderlerine dikkati çekerek, stopajın tamamen...Daha fazla oku
Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD Başkanı Joe Biden'ın Kovid-19'a yakalandığını ve hafif belirtiler gösterdiğini duyurdu. Jean-Pierre, yaptığı yazılı açıklamada,...
İran resmi ajansı IRNA'ya göre, İran Merkez Bankası Başkanı Ali Salihabadi, başkent Tahran'da düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından gazetecilere yaptığı...
İngiltere’de hava sıcaklığının öğle saatlerinde 40 dereceyi aşarak ülke tarihinin en yüksek seviyesine ulaştığı bildirildi. İngiliz Meteoroloji Kurumundan (Met Office)...
Euro Bölgesi'nde haziranda yıllık enflasyon enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle yüzde 8,6'ya ulaştı. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro...
© 2016-2020 Ekonomist Dergisi. Bütün hakları gizlidir.
Bir cevap yazın