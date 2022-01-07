İzmir’de, Karşıyaka, Bornova, Güzelbahçe ve Karabağlar’da bulunan 82 adet kamu konutu ihaleyle satılacak.

İlan.gov.tr’de yer alan ilana göre ihaleler 11-13-18 ve 20 Ocak 2022 tarihlerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ana binasında bulunan toplantı salonunda komisyon huzurunda yapılacak.

Satış ihaleleri yapılacak taşınmazlara ilişkin şartname ve ekleri Balçova Emlak Müdürlüğü’nde ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye katılacak isteklilerin istenilen belgeleri ihale başlama saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığı’na teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir. İlanın detayları için tıklayın