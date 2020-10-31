Cumhurbaşkanı Erdoğan: İzmir’de evleri yıkılan vatandaşlarımıza yenilerini yapıp teslim edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “İzmir’deki depremde evleri yıkılan vatandaşlarımıza inşallah en kısa sürede yenilerini yapıp teslim edeceğiz.” dedi.

Erdoğan, Van Atatürk Şehir Stadyumu’nda düzenlenen AK Parti Van 7. Olağan İl Kongresinde konuştu.

Sözlerine dün İzmir’de yaşanan depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar dileyerek başlayan Erdoğan, 26 can kaybı, 885 yaralı, 15 yoğun bakımda olan hasta bulunduğunu ifade etti ve İzmir ile depremin hissedildiği şehirlerde yaşayanlara “geçmiş olsun” dileklerini iletti.

“Devletimiz, deprem anından itibaren tüm bakan arkadaşlarım, milletvekillerimiz, kurumlarımız, Kızılayımız, AFAD’ımız, hep birlikte imkanlarımızla İzmirli kardeşlerimizin imdadına koştuk” ifadesini kullanan Erdoğan, enkaz kaldırma ve depremden etkilenen vatandaşlara yardımcı olunması faaliyetlerinin eksiksiz yerine getirildiğini bildirdi.

Ülkenin en doğusundan en batısına tehlikeli bir deprem kuşağı altında olduğunun, yaşanan her sarsıntıyla bir kez daha hatırlandığını dile getiren Erdoğan, uzun yıllar boyunca bu ülkeye hakim olan vesayetçi zihniyetin en çok ihmal ettiği alanlardan birinin afetlere dayanıklı yapı inşası olduğunu söyledi.

Şehirleri bir kanser gibi saran tek katlı veya çok katlı gecekonduların acısının, afetlerde yıkım ve can kaybı olarak yaşandığını belirten Erdoğan, Van’ın da bu acıları en derinden yaşamış şehirlerden biri olduğunu anlattı.

Bundan 9 yıl önce Van’ın Erciş ve Edremit ilçelerinde meydana gelen depremlerde 644 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 4 binin üzerinde kişinin de yaralandığını hatırlatan Erdoğan, Van’ın belki de ülkede, bu çapta bir yıkımın, bu derece hızla telafi edildiği ilk örneklerden biri olduğu ifade etti.

Erdoğan, “Van’da deprem sonrası 25 bin 172 konut, kamu binası, okul, cami, sosyal tesis ile 2 bin 325 ahırı inşa ederek sahiplerine teslim ettik. Ocak ayında yaşanan depremin ardından Malatya’da 5 bin 24 ve Elazığ’da 18 bin 868 konutun önemli bir kısmını bitirdik, kalanlarını da depremin yıl dönümüne kadar tamamlamış olacağız. İzmir’deki depremde evleri yıkılan vatandaşlarımıza da inşallah en kısa sürede yenilerini yapıp teslim edeceğiz. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin.” diye konuştu.

Bugün bir kez daha Van’da olmanın, Vanlılarla kucaklaşmanın mutluluğunu yaşadığını aktaran Erdoğan, Van’ı ve tüm ilçelerini selamladı.