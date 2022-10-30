Yunanistan’ın Sisam Adası’nın kuzey sınırını oluşturan fay 30 Ekim 2020’de kırıldı.

6,6 büyüklüğündeki deprem, sadece Sisam’ı değil fayın yaklaşık 70 kilometre uzağındaki İzmir’i de vurdu. 40 saniye süren depremle oluşan dev dalgalar, sarsıntıdan 10 dakika sonra Seferihisar’a ulaştı. İzmir depreminin üzerinden 2 yıl geçti.

18 BİLİM İNSANI ARAŞTIRMA YAPTI?

İzmir depreminden sonra Ege Denizi’ndeki faylar mercek altına alındı. TÜBİTAK’ın desteğiyle 18 bilim insanı Kuşadası Körfezi’nde deprem araştırması yaptı.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğretim Üyesi Prof. Gülsen Uçarkuş, “Daha önce karada belli faylar biliniyordu. Karada da bilinmeyen bazı fayların devamları tespit edildi. Böylece bölge için daha isabetli ve sağlam bir deprem risk analizi yapmak mümkün olacak” diye konuştu.

FAYLARDAN NE KADARI TEHLİKELİ?

İzmir ve çevresinde deprem sonrası gaz çıkışı görülen faylar da inceleniyor. Uzmanlar İzmir’i etkileyen 21 faya dikkati çekiyor. Bunların 17’si diri, 5’i de birinci derecede tehlikeli.

İZM FAYI TÜM KÖRFEZİ ETKİLİYOR.

Deprem üretmesi halinde en tehlikeli olması beklenen ise İzmir fayı. Çünkü yerleşimin büyük çoğunluğu bu fay üzerinde.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir “Güzelbahçe’den Pınarbaşı’na kadar 30 km boyunca devam ediyor. Üzerinde önemli yerleşimler var. Deprem senaryolarına göre İzmir fayı 6,8 büyüklüğünde deprem ürettiğinde İzmir Körfezi etrafındaki bölgede 15 bin civarında bir can kaybından bahsedebiliriz” ifadelerini kullandı.

İzmir fayı deprem üretirse tsunami yaşanması da olası.

İZMİR’DEKİ FAYLI RİSKLER