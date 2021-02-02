İzmir kent merkezi ile Dikili, Aliağa ve Foça’da şiddetli sağanak sel baskınlarına neden oldu. Araçların bir çoğu su birikintilerinde zorlukla ilerlerken, bazılarının ise suda kaldığı görüldü. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından, “Kent şu anda afet yaşıyor. Zorunlu olmadıkça evden çıkılmasın” uyarısı yapıldı

İzmir’de sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Kent genelinde gece saatlerinde etkisini artıran yağış nedeniyle ana cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Birçok ilçede yollardaki su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.

Kentin bazı noktalarında biriken su kaldırım seviyesini aştı.

Cemal Gürsel Caddesi’nde bulunan otobüs duraklarında bekleyenler, duraklara su dolması nedeniyle zor anlar yaşadı.