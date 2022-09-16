Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyelik hedefi çerçevesinde, AB müktesebatına ilişkin alanlarda uzmanlaşmış kişi sayısını artırarak bu alanda ihtiyaç duyulan idari kapasitenin oluşturulmasına katkı sağlamayı amaçlayan Jean Monnet Burs Programı için başvurular başladı.

1989 yılında Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Komisyonu arasında yapılan bir anlaşma ile hayata geçirilen Jean Monnet Burs Programı, Türkiye’nin en köklü ve saygın projelerinden biri olarak Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ile iş birliği içerisinde yürütülüyor.

Program kapsamında, seçili bursiyerlere en az 3 en fazla 12 aylık bir süre boyunca AB üyesi ülkelerde bulunan bir üniversite veya üniversiteye eşdeğer bir kuruluşta araştırma veya lisansüstü eğitim yapma hakkı tanınıyor.

Burslar, Türkiye’nin AB’ye uyum süreci kapsamında, AB müktesebatı ile ilgili konularda gerçekleştirilecek çalışmalara tahsis ediliyor.

Programa özel sektör, kamu ve üniversitelerden akademik ve idari personeller ile öğrenciler başvurabiliyor. 2023-2024 akademik yılında yaklaşık 160 kişiye burs verilmesi planlanıyor. Başvurular 15 Kasım 2022 tarihinde sona erecek.