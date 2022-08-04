ABD’li yatırım bankası JP Morgan, Türkiye için yıl sonu için %63,1 enflasyon beklentilerini korurken, tahmin risklerinin yukarı yönlü olduğuna işaret etti.

JP Morgan, Türkiye’de enflasyonun sürpriz şekilde aylık %2,4 artışla marjinal olarak aşağı yönlü olduğunu belirterek küresel fiyatlardaki düşüş yerel enerji fiyatlarında aylık düşüşlere neden olurken, geri kalan tüm alt kategorilerde fiyat baskıları gözlendiğini kaydetti.

Aşırı gevşek para politikası, devam eden liranın zayıflaması ve politika güvenirliğinin zayıflaması göz önüne alındığında fiyat baskılarının güçlenmeye devam etmesinin şaşırtıcı olmadığını belirten JP Morgan, yılın kalan bölümünde enflayonun yüksek kalmasının beklendiğini ifade etti.

JP Morgan yıl sonu için %63,1 enflasyon beklentilerini korurken, son yıllarda olduğu gibi tahmin risklerinin yukarı yönlü olduğuna işaret etti ve enflasyon yükselmeye devam ettikçe reel politika faizinin daha da negatifleşeceğine vurgu yaptı. (Foreks)