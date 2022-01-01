JPMorgan, Omicron varyantının geçmiş varyant dalgaları kadar küresel ekonomiyi etkilemeyeceği görüşünde.

Businnes Insider’ın haberine göre Omicron varyantı, tatilleri, buluşmaları, seyahat planlarını olumsuz etkiledi. Ancak JPMorgan ekonomistleri Perşembe günü, bunun dünyanın ekonomik toparlanmasını raydan çıkarmak için yeterli olmayacağı görüşünde.

Omicron varyantı, birkaç hafta içinde hızla dünyanın en önemli sağlık krizine dönüştü ve ekonomik etkilerine karşı endişeler yarattı. Businnes Insider ise Bruce Kasman liderliğindeki JPMorgan ekonomistleri hazırladığı bir notu duyurdu.

JPMorgan analistleri, Omicron’u son iki koronavirüs dalgasından daha az sorunlu yapan şeyin bu hızlı yayılma olabileceği görüşünde. Omicron hızlı bulaşmasına rağmen şiddetinin azalması nedeniyle önceki dalgalardan farklı olabilir. JPMorgan’a göre, Omicron varyantının önceki virüs dalgalarıyla aynı etkide ekonomik tehdit oluşturmamasının üç nedeni var.

1. Her ülke aynı anda Omicron ile karşı karşıya

İlk koronavirüs dalgası Çin’de ortaya çıktı ve batıya yayıldı. Delta dalgası ABD’ye ve Avrupa’ya yayılmadan önce Hindistan ve Birleşik Krallık’ta ortaya çıktı. Ancak Omicron dalgası herkesi, tüm ülkeleri aynı anda vuruyor.

Ekonomistler, “Omicron’un hızlı yayılması ve azaltılmış virülansı, dünya genelinde daha senkronize bir dalgaya işaret ediyor” dedi. “Vaka sayıları şu anda ABD ve Avrupa’da yoğunlaşıyor. Delta varyantınınkine benzer bir yol alırsa, tüm dünyanın Omicron varyantından aynı anda geçmesi olası. Erken işaretler, son dalganın şimdiden soğumaya başladığını gösteriyor. Güney Afrika hükümeti Perşembe günü yaptığı açıklamada, ülkenin muhtemelen Omicron dalgasının zirvesini geçtiğini ve varyantın virüs kaynaklı ölümlerde büyük bir sıçrama getirmediğini söyledi. Diğer ülkeler de yakından zirveye ulaşabilir”. Haberdeki yorumma göre bu beklentiler gerçekleşirse Omicron’ın ekonomik etkileri Delta dalgası kadar kötü olmayabilir.

2. Yavaşlama hiçbir alanı çok fazla etkilemeyecek

Banka, Omicron’un hızlı yayılmasının, 2020 ve 2021’de büyümeyi engelleyen türden coğrafi hasarı da önlediğini söyledi. Delta dalgası benzer şekilde Asya Pasifik bölgesini vurdu ve küresel tedarik zinciri krizini şiddetlendirdi. JPMorgan, dünya nüfusunun daha fazlası aşılandığından ve Omicron varyantı daha az öldürücü olduğundan, mevcut dalganın aynı tür bölgesel çöküşü körükleme olasılığının düşük olduğu görüşünde.

3. Tedarik zinciri toparlanmasının sürmesi bekleniyor

JPMorgan ekibi, notunda, Omicron yayıldıkça, önceki dalgaların desteklediği tedarik zinciri zararının da ortaya çıkma ihtimalinin düşük olduğunu söyledi.

Önceki varyantlar küresel ticareti karıştırdı ve nakliye maliyetlerini keskin bir şekilde yükseltti. Banka, üreticilerin şimdi bu yeni darbeyi atlatmak için daha hazırlıklı olduklarını ve Omicron hızını yavaşlatsa bile tedarik zincirindeki toparlanmanın muhtemelen devam edeceğini söyledi.

Ekonomistler, “Bu dalganın öncelikle hizmet sektörü talebini azaltacağına ve küresel endüstrinin yolunu bozmasının muhtemel olmadığına inanıyoruz” dedi.