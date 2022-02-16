ABD’nin büyük bankalarından JPMorgan, blockchain tabanlı metaverse platformu Decentraland’de ofis açtığını duyurdu.

Banka, işletmeler için metaverse ile ilgili büyüme fırsatlarının değerlendirildiği “Metaversedeki fırsatlar” başlıklı bir rapor yayımladı.

Söz konusu raporla JPMorgan’ın blockchain tabanlı metaverse platformu Decentraland’de açtığı ofisin tanıtımı da yapıldı.

Bankanın metaverse ofisinin “Onyx Lounge” olarak adlandırıldığı belirtilen raporda, JPMorgan müşterilerinin bu girişimle sanal ortamda Ethereum tabanlı hizmetlerden yararlanacağı aktarıldı.