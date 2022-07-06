Business Insider’ın haberine göre JPMorgan, çoğu ekonomistin aksine, Batı yaptırımlarına rağmen Rusya ekonomisinin beklenenden çok daha iyi durumda olduğunu söylüyor.

JPMorgan’ın yeni tahminlerine göre, gayri safi yurtiçi hasıla 2022’de sadece %3,5 oranında düşerken, Rus ekonomisinin bu yılki gerilemesi başlangıçta beklenenden çok daha hafif olacak.

Bankanın ekonomistleri, Cuma günü müşterilere gönderilen bir notta, Rusya’nın Mayıs ayı ekonomik verilerinin, imalat sektörü ve tüketici harcamalarının her ikisinin de istikrara kavuşmasıyla birlikte beklenenden daha güçlü geldiğini söyledi.

Notta, “İşgücü piyasası çok az sıkıntı belirtisi gösteriyor” denildi. İşsizlik Nisan’daki %4’ten sonra Mayıs’ta %3.9’a geriledi.

Habere göre Rusya, kısmen, büyük miktarlarda enerji ihraç ettiği için fırtınayı beklenenden biraz daha iyi atlatmayı başardı. JPMorgan, 2022 için GSYİH tahminini, daha önceki -%5’ten -%3,5’e revize ederken bu oran Wall Street’in %-9,6’lık konsensüs tahmininden farklı.

ETKİSİNİ ÖLÇMEK İÇİN HENÜZ ERKEN

Ancak JPMorgan, yaptırımların Rusya ekonomisi üzerindeki tam etkisini ölçmek için hala çok erken olduğunu vurguladı ve bunun büyüme üzerinde yıllarca ağırlık yaratacağını söyledi.

RUS EKONOMİSİ ÜZERİNDEKİ RİSKLER

Notta, emtia ihracatındaki düşüşün ekonomiyi vurabileceğini de belirtildi. AB, yıl sonuna kadar Rus petrol ithalatının %90’ını kesmeyi planlıyor ve geçen hafta G7, Rus petrolünün fiyatını sınırlamak için bir plan araştırdığını söyledi. Analistler, bu hareketlerin Rus ihracatında nispeten keskin düşüşlere yol açabileceğini söylediler.

ÇOĞU EKONOMİSTİN YORUMU FARKLI

Bloomberg’in Haziran ayında yaptığı ankete katılan ekonomistler, Rusya’nın GSYİH’sının bu yıl %9,6 düşeceğini tahmin etmişti. Ayrıca, işsizliğin Mayıs ayındaki %3,9’dan yıl sonunda %7,4’e yükselmesini bekliyorlar.