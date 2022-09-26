Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında Beştepe’de toplanacak.

EKONOMİ

NTV’de yer alan habere göre toplantının ana gündem maddesinin ekonomi olması bekleniyor. Son dönemde enflasyon ile mücadelede atılan adımlar ve fahiş fiyat artışlarına yönelik alınan tedbirlerin sonuçları değerlendirilecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çalışmaları tamamlanan 90 bin taşeron kamu çalışanının kadroya alınmasına ilişkin düzenlemenin de, toplantıda ele alınması bekleniyor.

RUSYA, UKRAYNA, YUNANİSTAN…

Yurt içi ve sınır ötesinde terörle mücadele operasyonlarının da görüşüleceği Kabine’de, Rusya-Ukrayna savaşı ve Ege’de Yunanistan ile yaşanan gerilimin de gündemde olması bekleniyor. Toplantının ardından Erdoğan açıklama yapacak.

MİR ÖDEME SİSTEMİ

Rusya-Ukrayna arasında esir takası gerçekleşti. TRT Haber’in haberine göre hem esir takasının ardından devam eden süreç hem de Rusya-Ukrayna savaşının diplomasi yoluyla sonlandırma çalışmaları da toplantıda ele alınacak.

Rusya’nın ‘Mir Ödeme sistemi’ de toplantının gündeminde. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen cuma ekonomi kurmaylarıyla bu sistemi görüştü. Kabine toplantısında da ‘Mir Ödeme Sistemi’ ve alternatifleri ile ilgili değerlendirme yapılması bekleniyor.