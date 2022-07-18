KYK kredi borcu düzenlemesi için gözler Kabine Toplantısı’na çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, kredilerin geri ödemesine ilişkin çalışmaları toplantıdan sonra açıklaması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 3 haftalık aranın ardından toplanacak. Beştepe’deki toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek.

Milyonlarca gencin gözü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KYK borçlarıyla ilgili, “Faizin düşmanı biziz. İlk kabine toplantımızda bu konuyla ilgili açıklamamızı yapacağız.” açıklamasının ardından bugün yapılacak toplantıya çevrildi.

KYK kredi borçlarıyla ilgili yapılacak düzenlemenin detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın toplantı sonrası yapacağı konuşma ile netlik kazanacak.

Tahıl krizinde yol haritası da masada olacak

TRT Haber’in haberine göre toplantıda enflasyonla mücadele konusu da ele alınacak. Yatırım, istihdam ve ihracatı artıracak yeni adımlarla ilgili görüş alışverişinde bulunulacak.

Dış politika da Kabine’nin önemli gündem maddelere arasında. Rusya-Ukrayna savaşının yol açtığı tahıl krizinin çözümü için yürütülen diplomatik temaslar değerlendirilecek. Bu konuda izlenecek yol haritası üzerinde durulacak.

Kabine Toplantısı’nda yurt içi ve sınır ötesinde yürütülen terörle mücadele operasyonlarıyla ilgili son durum değerlendirmesi de yapılacak.