Eleman.net’in verilerine göre, kadınların en çok iş aradıkları sektörler ise sırasıyla gıda, mağazacılık/perakende, güvenlik, çağrı merkezi ve hizmet sektörü oldu.

Eleman.net, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel gerçekleştirdiği çalışmayı açıkladı. Buna göre toplam 4 milyon 900 bin kadın iş arayışında iken, iş arayışında olan bireylerin %44.5’ini kadınlar oluşturuyor. Kadınların en çok iş başvuru yaptığı ilk 5 alan gıda, mağazacılık/perakendecilik, güvenlik, çağrı merkezi ve hizmet sektörü olurken, bu sektörleri lojistik, tekstil, eğitim, üretim ve restorancılık izledi.

Lise ve üniversite mezunları ağırlıkta

Eleman.net’in paylaştığı verilere göre iş arayışında olan kadınların %33.3’ünü lise, %31.3’ünü ise lisans mezunları oluşturuyor. İş arayışında olan kadınların %24’ü ön lisans, %8.7’si ilköğretim, %2.5’i ise yüksek lisans mezunu durumunda.

Gıda sektöründe iş arayışı ilk sırada

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel gerçekleştirilen çalışmanın verilerine göre kadınların en çok iş başvurusu yaptığı sektör %8 ile gıda sektörü olurken, bu sektörü %7.4 ile mağazacılık/perakende, %6 ile güvenlik, %5.5 ile çağrı merkezi, %4.8 ile hizmet, %4.5 ile lojistik izledi. Bu sektörlerin yanı sıra %3.3 ile tekstil, %3.2 ile eğitim, %3.1 ile üretim ve %2.9 ile restorancılık iş arayışının yoğunlaştığı diğer sektörler oldu.

Deneyimsiz/yeni mezun oranı %27.7

1-2 yıl arasında iş deneyimine sahip kadınların oranı %28.9 olarak istatistiklere yansırken, deneyimsiz/yeni mezunların oranı ise %27.7 oldu. 3-4 yıl arasında iş deneyimine sahip kadın oranı %19.1, 5-10 yıl arasında deneyime sahip kadın oranı %16, 10 yıldan fazla tecrübeye sahip kadın oranı ise %8.3 olarak gerçekleşti.

Bursa, Kocaeli ve Antalya üst sıralarda

İş arayışında olan kadınların coğrafi dağılımları dikkate alındığında İstanbul Avrupa yakası %21.7 ile ilk sırada yer aldı. İstanbul Avrupa yakasını sırasıyla %13.6 ile İstanbul Anadolu yakası, %9.4 ile İzmir, %9.1 ile Ankara izledi. Üç büyük ili sırasıyla %5.5 ile Bursa, %5 ile Kocaeli, %3.1 ile Antalya izledi. İş arayışında olan kadınların yoğunlaştığı diğer iller ise sırasıyla Adana, Konya ve Mersin oldu.

Sektör deneyiminde eğitim sektörü ilk sırada

Eleman.net verilerine göre iş arayışında olan kadınların sektör deneyim dağılımı irdelendiğinde, eğitim sektörü ilk sırada yer alırken, bu sektörü sırasıyla gıda, tekstil, mağazacılık/perakendecilik sektörleri izledi. Sağlık/hastane, bankacılık/finans, inşaat, danışmanlık, turizm ve hizmet sektörleri ise sektör deneyim dağılımında üst sıralarda yer alan diğer sektörler oldu.

Araştırma sonuçlarına göre sırasıyla; muhasebe, satış, eğitim, sekreterlik, gıda ve çağrı merkezi ise iş arayışında olan kadınların deneyim sahibi olduğu meslekler olarak istatistiklere yansıdı. Bu meslekleri kasa görevlisi, çocuk gelişimi, halkla ilişkiler ve müşteri hizmetleri izledi.