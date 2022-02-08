Enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle hizmet sektöründeki küçük işletmeler ısıtıcılardan saat başı ücret almaya başladı. Bazı işletmelerin ise belirli bir tutarın altında siparişlerin altında müşteri kabul etmediğini belirtildi.

Elektrik ve doğalgaz fiyatlarındaki artış sonrası küçük restoran, kafe vb. işletmeler açık havada oturan müşterilerden ise ısıtıcılar için saat başı 5 TL ile 15 TL arasında ücret talep etmeye başladı.

İstanbul’un bazı semtlerindeki metrekaresi küçük olan restoran ve kafeler de 30-40 TL’nin altında sipariş kabul etmiyor ve restoranların yoğun saatlerinde öğle ve akşam saatlerinde çay-kahve servisi yapılmıyor. Dışarda oturmak isteyen müşterilerden ise saatlik 5 ile 15 TL arasında ısıtıcı ücreti talep ediliyor.

Bloomberg HT’ye konuşan Tüm Restoranlar Ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, bazı kafe ve restoranların ayakta kalmak için bu sisteme başvurduklarını söyledi.