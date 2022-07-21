Kamu alacakları için uygulanan gecikme zammı oranı yüzde 2,5 olarak belirlenirken, tecil faiz oranı ise yıllık yüzde 15’ten yüzde 24’e yükseltildi.

Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Karara göre, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da yer alan gecikme zammı oranı, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere yüzde 2,5 oldu.

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Tahsilat Genel Tebliği de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, amme alacaklarında yıllık yüzde 15 olarak uygulanan tecil faizi oranı bugünden itibaren yüzde 24 olarak belirlendi.