Bir nörolog, neden kanepede daha kolay uyuyakaldığınızı düşündüğünüzü açıklıyor. Ona göre kanepede uyumanın yatakta uyumanıza yardımcı olduğunu düşünmek önemli bir hata.

Hemen herkes kanede kolayca uyuyakalır ancak çoğu zaman yatağa geçildiğinde bu kez uyku kaçar. Bu durum düzenli olarak yaşanırsa da uyku düzeni kaybolur. Peki, kanepede kolayca uyuyakalmanın nedeni ne?

Business Insider’ın aktardığı habere göre Nörolog Karol Uscamaita Rac1’e bu durumun ‘uykusuzluk konusunun bir parçası’ olduğunu söylüyor.

Ona göre uyku problemi olan kişiler genellikle dinlenmeyi zorlaştıran kötü alışkanlıklar geliştirmiştir. Uscamaita “Örneğin, yatağından başka bir yerde erken uykuya dalmanın çabuk uyumalarına yardımcı olduğuna inanırlar. Bu yanlış bir inançtır. Bunun hiçbir temeli yoktur. Bu yüzden bazılarının koltukta uyuyakalmak gibi kötü bir alışkanlığı vardır” diyor.

Ona göre bu davranışın nedeni beynin alışkanlıklar oluşturma biçiminden kaynaklanır.

Uscamaita, “Örneğin, bir kişi öğle veya akşam yemeğini çok erken yeme alışkanlığı kazanırsa, çok daha erken acıkacaktır. Aynı şey uykuda da olur. Bir insan her zaman yatmadan önce kanepede uyuya kalırsa, beyin rahat bir yerde hareketsizlik halindeyken uyku zamanının geldiğini düşünecektir. Öte yandan, o kişi daha sonra yatağa gider ama cep telefonuna bakarsa veya bir şeyler düşünürse beyin yatağı bir aktivite yeri olarak algılar ve bu nedenle uyumaya hazır olmaz” diyor.

Ona göre beyni yatağı uyku yeri olarak şartlandırmak önemli; düşünmek ya da televizyon izlemek için değil.

Uscamaita’nın bir çözümü var. “O noktada yatağa gidin ve en fazla 10-15 dakika uyumaya çalışın. 15 dakikadan daha kısa sürede uykuya dalmayı başarırsanız, mükemmel. Değilse, yataktan çıkın ve rahatlatıcı bir yerde rahatlatıcı bir şeyler yapın (kanepe olabilir, ancak uykuya dalmayın). Tekrar uykulu hissettiğinizde yatağa dönün. Bu işlemi alışkanlık haline gelene kadar tekrarlamanız gerekir. Bu yüzden bir dahaki sefere kanepede uyuyakalacağınızı hissettiğinizde yatağınıza gidin” diyor.