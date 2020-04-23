Koronavirüs salgını ticaretle birlikte taşımacılık sektörünü de derinden etkiledi. Talepteki daralma, navlun artışı, mal hareketliliğine getirilen sınırlamalar ve kapanan kapılar nedeniyle ülke sınırlarını aşmakta zorlanan lojistik şirketleri, alternatif arayışına girdi.

İhracatta sadece mart ayında yüzde 17 gerileme yaşayan Türkiye’nin en fazla ticaretinin olduğu Avrupa, İran ve Irak gibi komşu ülkelerle yapılan taşımalarda farklı yollar aranmaya başladı.

Temassız ticaret ve tampon bölge sistemiyle tıkanan ticaretin önü açılmaya çalışılırken, kamyon, dorse ve şoför değişimleri, itme-çekme formülleri de devreye alındı.

Geçen yıl 2,3 milyar doları aşan ihracatın yapıldığı İran ile temassız lokomotif taşımacılığı kullanılmaya başladı.

Kapıköy’den lokomotiflerin ittiği vagonlar İran sınırındaki lokomotifler tarafından çekiliyor. 7,6 milyar dolar ihracat yapılan Irak ile ise tampon bölge uygulaması devrede.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.