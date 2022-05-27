Türkiye’de kurulan şirket sayısı, nisanda bir önceki aya göre yüzde 3,9 azalışla 10 bin 751’e gerilerken, kapanan şirket sayısı yüzde 59 artarak 2 bin 162’ye yükseldi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, nisan ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, nisanda kurulan şirket sayısı mart ayına kıyasla yüzde 3,9 azalarak 11 bin 188’den 10 bin 751’e düştü. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı ise yüzde 59 artışla 2 bin 162 oldu. Martta 1360 şirket kapanmıştı.

Nisanda kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,5, kapanan şirket sayısı yüzde 125,9 artış gösterdi.