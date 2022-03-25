İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), martta bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 77,3 seviyesine yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1.761 iş yeri tarafından mart ayı İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, martta bir önceki aya kıyasla 0,7 puan artışla yüzde 77,3’e çıktı.

Aynı dönemde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) 1 puan yükselişle yüzde 78,2 düzeyinde gerçekleşti.

Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı şöyle (yüzde):