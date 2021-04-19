Sofra, mutfak, küçük ev aletleri, dekorasyon ve ev tekstili alanında faaliyet gösteren Karaca, Gaziantep’in tarihi zenginliğini ürünlerine taşıdı. Proje ile Zeugma’nın simgesi, dünyaca ünlü ‘Çingene Kızı’ mozaiği ve birçok farklı mozaik deseni kullanılarak özel bir seri hazırlandı.

Karaca Grup CEO’su Fatih Karaca ile Zeugma Serisi’ni değerlendiren Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin bu projenin kendileri açısından da çok kıymetli olduğunun altını çizdi.

Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Kültürümüzü yansıtan bu değerlerin korunması, yaşatılması ve öz değerlerini yitirmeden gelecek kuşaklara aktarılması hepimizin ortak görevidir. Bu çerçevede önemli bir çalışma olan bugün ülkemizde herkes için güvenilir, şeffaf, yenilikçi ve sürdürülebilir bir marka olan Karaca’nın tarihi zenginliklerimizi insanlara duyurmak adına bizim ile işbirliği içinde olması takdire şayandır. Böyle bir amaca hizmet eden Karaca’nın Anadolu’nun kültürel açıdan en bereketli yerlerinden biri olan ve Gaziantep’in simgesi Zeugma’nın benzersiz mozaik desenlerini ürünlerine taşıması, kültürel değerlerimizin yeniden hayat bulmasına katkıda bulunması büyük bir anlam ifade ediyor” açıklamasında bulundu.

Kültürel mirasa ve tarihi zenginliklere sahip çıkarak bu değerleri evlere taşımak için çalışmalar yaptıklarını belirten Fatih Karaca ise, Zeugma Serisi’nin çıkış hikayesini şu sözlerle anlattı:

“Amacımız sadece ürün üretmek değil, buradaki hikayeyi Türkiye’nin hatta dünyanın farklı noktalarına taşımak. Gaziantep’in simgesi haline gelen Çingene Kızı Figürü ve benzersiz mozaik desenleri, ülkemizin kültürel mirasının başında geliyor. Sayın Fatma Şahin’in katkısı ve desteği ile Zeugma’yı daha geniş kitlelere hatta ülkelere ulaştıracak bir seri hazırladık. Uygarlık tarihine ve bugüne yön vermiş, Milli Mücadelemizdeki kahramanlıklarıyla adına onurlu bir sıfat eklemiş Gaziantep’in bir parçasını ürünlerimize taşımaktan gurur duyuyoruz.”

“Tasarımlara yön verecek benzersiz manevi kaynağa sahibiz”

Yarım asra yaklaşan bir marka olarak, sorumluluklarının daha da arttığını belirten Karaca, rekabetin daha çok yükseldiği, tüketicinin alışkanlarının değiştiği bu dönemde, global arenada başarı sağlamak için daha çok katma değerli ürünler üretilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Karaca “Ev – mutfak ve sofra ürünleri sektörü geçen yıla göre büyüme gösterdi. Bunda pandemi sebebiyle evde geçirdiğimiz vaktin artmasının da payı büyük. Bununla beraber tüketicilerin geleneksel alışverişlerinin yanında daha özel ve tasarım ürünler aldığını görüyoruz. Biz de bu noktada evlere girecek kıymetli ve anlamlı bir ürün grubu oluşturmak istedik. Ayrıca tarihin masalsı ve bir o kadar etkileyici dokusunu, yine ülkemizin benzersiz lezzetleri ile buluşturmak, Karaca olarak üstlendiğimiz misyonun başka bir yansıması oldu”dedi.