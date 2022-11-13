Yorglass, Türkiye’de ürettiği ürünlerini altı kıtaya ulaştırıyor. Yorglass Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Semavi Yorgancılar, faaliyetlerini çevresel, sosyal ve ekonomik etkileri de düşünerek planlayıp kararlarında sürdürülebilirliği merkeze aldıklarını söylüyor.

30 Ekim – 12 Kasım 2022 tarihli sayıdan

Endüstriyel cam işleme ve düz cam ticareti alanlarındaki tecrübesiyle sektörüne öncülük eden Yorglass’ın temelleri 1974 yılında atıldı.

Bugün ise Türkiye’de ürettiği ürünleri dünyanın altı kıtasına ulaştıran şirket, düz cam, renkli reflekte, kaplamalı, ayna, lamine ve buzlu camın da yer aldığı geniş ürün yelpazesiyle ulusal ve uluslararası müşterilerine çözüm ortaklığı yapıyor.

YERKÜREYE SAYGILI FAALİYETLER

Şirketin; Yorglass Ticaret, Yorglass Satina, Yorglass Ticari Soğutucu ve Yorglass Beyaz Eşya olarak dört farklı iş kolu bulunuyor. Bolu, Eskişehir, Çerkezköy, İzmir ve ikisi de Manisa’da olan toplam altı fabrikada üretim yapıyor.

Yorglass Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Semavi Yorgancılar, “Yeşil ekonominin temelinin sürdürülebilir kalkınmadan geçtiğine inanıyor, çevresel riskleri ve ekolojik kıtlıkları göz önüne alarak yerküreye saygılı bir şekilde faaliyetlerimizi yürütüyoruz” diyor.

Küresel önceliklerinin dünyayı korumak olduğunu vurgulayan Yorgancılar, “Bu hassasiyet, fabrikalarımızda başlıyor, sürecin her adımını domine ediyor. Stratejimiz; sıfır kirlilik, nötr karbon, geri ve ileri dönüşüm, temiz enerji temiz dünya” diye konuşuyor.

100 BİN LİTRE SIVI ATIK TOPLANDI

Sera gazı emisyonlarını azaltmak için gerekli bilimsel altyapı çalışmalarına ve karbon emisyonunu düşürmek için bir dizi projeye devam ettiklerini kaydeden Yorgancılar, son olarak DenizTemiz Derneği (TURMEPA) ile “Cam Gibi Denizler” projesini hayata geçirdiklerini ifade ediyor.

Yorgancılar, “Proje ile TURMEPA’nın Marmaris Körfezi’nde bulunan atık toplama teknesine yaz boyunca destek olduk ve 120 bin litre sıvı atığın toplanmasına katkı sağladık” şeklinde konuşuyor.

Yorglass olarak ekonomik değer yaratıp işlerin devamlılığını sağlarken, insan yaşamının gereksinimleri ve doğal kaynaklar arasındaki dengeyi gözetmeye çalıştıklarını kaydeden Yorgancılar, şunları söylüyor:

“Tüm faaliyetlerimizde gelecek nesillere yaşamaya değer bir dünya bırakma yaklaşımını benimsiyoruz. Faaliyetlerimizin çevresel, sosyal ve ekonomik etkilerini de düşünerek planlıyor, tüm karar mekanizmalarında sürdürülebilirliği merkeze alıyoruz.

Yorglass olarak öncelikli hedefimiz, inovatif çözümlerle sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek. Bu kapsamda üç adet verimlilik artırıcı projemiz Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’ndan onay aldı.

2023 yılında ise Bolu, Tekirdağ ve Manisa’da bulunan beş fabrikamızın çatılarına toplam 30M kWh/yıl üretim kapasitesi olan güneş enerji sistemleri kurmayı planlıyoruz. Toplam enerji tüketiminin yüzde 10’luk kısmına tekabül eden güneş enerjisi sistemleri yatırımını hayata geçireceğiz.”

“ULUSLARARASI ANLAŞMALARA TARAFIZ”

“Yeşil Mutabakat konusundaki kararlılığımızı göstermek için tüm uluslararası geçerliliği olan anlaşmalarda yer alıyoruz. Sektörümüzde ilk ve tek olarak UN Global Compact imzacısı olmakla birlikte G-20 liderleri için hazırlanan Açık Mektup’un da imzacısıyız.

Bu anlaşmaların gereklerine ve kriterlerine tabiiyiz. Amacımız bütün paydaşlarımızla sürdürülebilirlik konusunda aynı noktada yer almak.”