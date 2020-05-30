İç İşleri Bakanlığı tarafından genelge kapsamında, 29 Mayıs saat 24.00 ile 31 Mayıs saat 24.00 arasında istisnalar hariç olmak üzere büyükşehir statüsündeki Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun ve Van ile Zonguldak olmak üzere, toplam 15 il sınırlarındaki vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlandı. Hafta sonu iki gün sürecek yasakta insanların sokağa çıkması kısıtlandı ve sadece belirli meslek grupları çalışacak. Peki kargolar 30 – 31 Mayıs’ta çalışıyor mu?

30- 31 MAYIS’TA KARGOLAR AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı’ndan yayınlanan genelgede sokağa çıkma kısıtlamasından kargo çalışanlarının istisna kapsamı dışında olduğu belirtildi. Sokağa çıkma yasağında kargolar mesai saatleri içerisinde çalışmaya devam edecek.

Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan diğer görevliler arasında ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar da bulunuyor.

KARGOLARIN NORMAL ZAMANDAKİ ÇALIŞMA SAATLERİ ŞU ŞEKİLDE:

Yurtiçi Kargo Çalışma Saatleri

Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma hafta içi günlerde Sabah 09:00 ile 18:00 arasında çalışıyor.

Hafta sonları Cumartesi günü şubeler sabah 09:00 ile 17:00 arası hizmet vermeye devam ediyor. Pazar günü ise tüm şubeler kapalıdır. Yurtiçi kargo sitesinde de hafta sonu çalışma saatleri şu şekilde yer almıştır. Hafta sonu olan Cumartesi günü saat 09.00’dan 13.00 kadar standart işleyişimize devam ettirmekteyiz bu saatten sonrada yani 13.00-17.00 saatlerinde kargo kabul ve teslim işlemleri şubelerimizden yapılmaktadır.

Aras Kargo Çalışma Saatleri

Aras Kargo şubeleri çalışma yani mesai saatleri hafta içi pazartesiden, cuma gününe kadar 08:30 ile 18:00 arasındadır. Hafta sonları ise cumartesi 08:30 ile 13:00 arasında şubeler hizmet vermektedir. Pazar günleri ise tüm şubeler kapalıdır. Bu çalışma saatlerinde Türkiye genelinde bulunan tüm Aras Kargo şubeleri için geçerlidir.

MNG Kargo Çalışma Saatleri

MNG kargo şubeleri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma yani hafta içi 08.30 ile 18.00 arası mesai yapılmaktadır. Cumartesi günler saat sabah 08.30 ile 14.00 arasında Pazar ise tüm şubeler kapalıdır.

Sürat Kargo Çalışma Saatleri

Şirket çalışanlarımızın bulunduğu ilin coğrafi konumu ve operasyon el durumuna göre mesai saatleri farklılık gösterebilmektedir.

Doğu illerimizde çalışma saatleri

Hafta İçi: 08:30 – 18:00

Cumartesi: 08:30 – 14:00

Batı illerinde ise çalışma saatleri şu şekildedir.

Hafta İçi: 09:00 – 18:30

Cumartesi: 09:00 – 14:30