İçişleri Bakanlığı koronavirüs önlemleri kapsamında 81 ilin valiliğine 22 Mayıs saat 00.00 ile 26 Mayıs 00.00 arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili genelge gönderdi. 4 günlük sokağa çıkma yasağı 22 Mayıs saat 00.00’dan itibaren başladı. 23 Mayıs cumartesi, 24 Mayıs pazar, 25 Mayıs pazartesi ve 26 Mayıs salı günleri sokağa çıkma kısıtlaması bulunuyor. Kargolarla işi olanlar kargolar arefe günü ve bayramda çalışıyor mu? merak ediyor…

AREFE GÜNÜ VE BAYRAMDA (23-24-25-26 MAYIS) KARGOLAR AÇIK MI?

Sokağa çıkma yasağından muaf olacak kişiler arasında ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar da bulunuyor.

Bu hafta sokağa çıkma yasağının bayrama denk gelmesinin ardından gözler kargo firmalarına çevrildi. Ancak firmalar tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. Duyuru gelmemesi nedeniyle Arefe günlerinde de kargo şirketlerinin dağıtıma devam edeceği bekleniyor.

KARGOLARIN NORMAL ZAMANDAKİ ÇALIŞMA SAATLERİ ŞU ŞEKİLDE:

Yurtiçi Kargo Çalışma Saatleri

Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma hafta içi günlerde Sabah 09:00 ile 18:00 arasında çalışıyor.

Hafta sonları Cumartesi günü şubeler sabah 09:00 ile 17:00 arası hizmet vermeye devam ediyor. Pazar günü ise tüm şubeler kapalıdır. Yurtiçi kargo sitesinde de hafta sonu çalışma saatleri şu şekilde yer almıştır. Hafta sonu olan Cumartesi günü saat 09.00’dan 13.00 kadar standart işleyişimize devam ettirmekteyiz bu saatten sonrada yani 13.00-17.00 saatlerinde kargo kabul ve teslim işlemleri şubelerimizden yapılmaktadır.

Aras Kargo Çalışma Saatleri

Aras Kargo şubeleri çalışma yani mesai saatleri hafta içi pazartesiden, cuma gününe kadar 08:30 ile 18:00 arasındadır. Hafta sonları ise cumartesi 08:30 ile 13:00 arasında şubeler hizmet vermektedir. Pazar günleri ise tüm şubeler kapalıdır. Bu çalışma saatlerinde Türkiye genelinde bulunan tüm Aras Kargo şubeleri için geçerlidir.

MNG Kargo Çalışma Saatleri

MNG kargo şubeleri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma yani hafta içi 08.30 ile 18.00 arası mesai yapılmaktadır. Cumartesi günler saat sabah 08.30 ile 14.00 arasında Pazar ise tüm şubeler kapalıdır.

Sürat Kargo Çalışma Saatleri

Şirket çalışanlarımızın bulunduğu ilin coğrafi konumu ve operasyon el durumuna göre mesai saatleri farklılık gösterebilmektedir.

Doğu illerimizde çalışma saatleri

Hafta İçi: 08:30 – 18:00

Cumartesi: 08:30 – 14:00

Batı illerinde ise çalışma saatleri şu şekildedir.

Hafta İçi: 09:00 – 18:30

Cumartesi: 09:00 – 14:30