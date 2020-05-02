Koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 il ile Zonguldak’ta 1-2-3 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine yeni tip Kovid 19 salgını ile mücadele kapsamında “Sokağa Çıkma Kısıtlaması Genelgesi” göndermişti.

Genelgeye göre “1.05.2020 Cuma, 02.05.2020 Cumartesi ve 03.05.2020 Pazar günleri, ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı işyerleri ile bu işyerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı işyerleri açık olacak”

Peki kargolar bugün çalışıyor mu?

2 MAYIS KARGOLAR AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede, ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanların istisna kapsamında bulunacağı bildirilmişti.

Ancak hafta sonu kargoların çalışma saatleri değişkenlik gösterebiliyor. Kargoların çalışma saatlerini öğrenmek için iletişime geçilmesi gerekiyor. Firmalar çalışma saatlerini resmi internet sitelerinde de yayınlayabiliyor.

Yurtiçi Kargo Çalışma Saatleri

Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma hafta içi günlerde Sabah 09:00 ile 18:00 arasında çalışıyor.

Hafta sonları Cumartesi günü şubeler sabah 09:00 ile 17:00 arası hizmet vermeye devam ediyor. Pazar günü ise tüm şubeler kapalıdır. Yurtiçi kargo sitesinde de hafta sonu çalışma saatleri şu şekilde yer almıştır. Hafta sonu olan Cumartesi günü saat 09.00’dan 13.00 kadar standart işleyişimize devam ettirmekteyiz bu saatten sonrada yani 13.00-17.00 saatlerinde kargo kabul ve teslim işlemleri şubelerimizden yapılmaktadır.

Aras Kargo Çalışma Saatleri

Aras Kargo şubeleri çalışma yani mesai saatleri hafta içi pazartesiden, cuma gününe kadar 08:30 ile 18:00 arasındadır. Hafta sonları ise cumartesi 08:30 ile 13:00 arasında şubeler hizmet vermektedir. Pazar günleri ise tüm şubeler kapalıdır. Bu çalışma saatlerinde Türkiye genelinde bulunan tüm Aras Kargo şubeleri için geçerlidir.

MNG Kargo Çalışma Saatleri

MNG kargo şubeleri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma yani hafta içi 08.30 ile 18.00 arası mesai yapılmaktadır. Cumartesi günler saat sabah 08.30 ile 14.00 arasında Pazar ise tüm şubeler kapalıdır.

Sürat Kargo Çalışma Saatleri

Şirket çalışanlarımızın bulunduğu ilin coğrafi konumu ve operasyon el durumuna göre mesai saatleri farklılık gösterebilmektedir.

Doğu illerimizde çalışma saatleri

Hafta İçi: 08:30 – 18:00

Cumartesi: 08:30 – 14:00

Batı illerimizde ise çalışma saatleri şu şekildedir.

Hafta İçi: 09:00 – 18:30

Cumartesi: 09:00 – 14:30