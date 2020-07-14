15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatil olarak kabul ediliyor ve bu yıl Çarşamba gününe denk geliyor. Birçok kurum resmi tatilde olacak ve hizmet veremeyecek. Kargolarla işleri olanlar kargolar yarın çalışıyor mu? merak ediyor. İşte yanıtı…

15 TEMMUZ’DA KARGOLAR AÇIK MI?

Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında kargo şirketleri gibi diğer birçok kurumda da işlem yapılamayacak. Ancak normal şartlarda resmi tatillerde hizmet vermeyen bazı kargo şirketleri yaşadıkları yoğunluk nedeniyle bu günlerde de hizmet vermeye devam edebiliyor. Bunu şirketlerin müşteri hizmetleri ile görüşmek gerekiyor.

KARGOLARIN NORMAL ZAMANDAKİ ÇALIŞMA SAATLERİ ŞU ŞEKİLDE:

Yurtiçi Kargo Çalışma Saatleri

Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma hafta içi günlerde Sabah 09:00 ile 18:00 arasında çalışıyor.

Hafta sonları Cumartesi günü şubeler sabah 09:00 ile 17:00 arası hizmet vermeye devam ediyor. Pazar günü ise tüm şubeler kapalıdır. Yurtiçi kargo sitesinde de hafta sonu çalışma saatleri şu şekilde yer almıştır. Hafta sonu olan Cumartesi günü saat 09.00’dan 13.00 kadar standart işleyişimize devam ettirmekteyiz bu saatten sonrada yani 13.00-17.00 saatlerinde kargo kabul ve teslim işlemleri şubelerimizden yapılmaktadır.

Aras Kargo Çalışma Saatleri

Aras Kargo şubeleri çalışma yani mesai saatleri hafta içi pazartesiden, cuma gününe kadar 08:30 ile 18:00 arasındadır. Hafta sonları ise cumartesi 08:30 ile 13:00 arasında şubeler hizmet vermektedir. Pazar günleri ise tüm şubeler kapalıdır. Bu çalışma saatlerinde Türkiye genelinde bulunan tüm Aras Kargo şubeleri için geçerlidir.

MNG Kargo Çalışma Saatleri

MNG kargo şubeleri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma yani hafta içi 08.30 ile 18.00 arası mesai yapılmaktadır. Cumartesi günler saat sabah 08.30 ile 14.00 arasında Pazar ise tüm şubeler kapalıdır.

Sürat Kargo Çalışma Saatleri

Şirket çalışanlarımızın bulunduğu ilin coğrafi konumu ve operasyon el durumuna göre mesai saatleri farklılık gösterebilmektedir.

Doğu illerimizde çalışma saatleri

Hafta İçi: 08:30 – 18:00

Cumartesi: 08:30 – 14:00

Batı illerinde ise çalışma saatleri şu şekildedir.

Hafta İçi: 09:00 – 18:30

Cumartesi: 09:00 – 14:30