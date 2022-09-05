Bankalararası Takas Odalarına ibraz edilip karşılıksız kalan çek adedi Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 140,7 oranında artışla son 9 ayın en yüksek seviyesine geldi.

Merkez Bankası verilerine göre, Temmuz ayında karşılıksız çek adedi 4 bin 200 adet seviyesinde bulunurken, Ağustos ayında bu rakam 10 bin 109 oldu. Böylece 2021 yılı Kasım ayında görülen 13 bin 182 adetin ardından en yüksek rakama ulaşıldı.

Karşılıksız çek tutarı bir önceki aydaki 703,2 milyon TL’den 1,67 milyar TL’ye yükseldi.

Toplam ibraz edilen çek adedi bir önceki aydaki 657 bin 963 adetten 1 milyon 526 bin 916 adede, tutarı 107,8 milyar TL’den 201,8 milyar TL’ye yükseldi.

Mahsuplaşmaya tabi çek adedi 646 bin 70 adetten 1 milyon 501 bin 583 adede, tutarı 104,7 milyar TL’den 195,5 milyar TL’ye çıktı.