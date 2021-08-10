Pek çok sektörde kazanan şirket olmanın kriterleri yeniden yazılıyor. Capital Dergisi, 24 farklı sektörde rekabetin nasıl şekillendiğini yaptığı araştırma ile ortaya koydu.

Hiç kuşkusuz bugünün iş dünyasının en önemli gerçeği “değişim”… Bu öyle bir süreç ki pek çok sektörde kazanan şirket olmanın kriterleri adeta yeniden yazılıyor. Tedarik zincirinin kırılması, hammadde fiyatları, uluslararası pazarlardaki dengeler elbette etkili. Ancak bir yandan değişen tüketici ve ihtiyaçları diğer yandan sürdürülebilirlik ve çevreci yaklaşımlar rekabetteki yeni paradigmayı belirliyor. 24 ana sektör de bu gerçeklere göre şekilleniyor ama nasıl?

Capital Dergisi temmuz ayı sayısında yaptığı araştırma ile dikkat çeken değişimi gözler önüne serdi. İşte rekabette öne çıkan yeni unsurlar…

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