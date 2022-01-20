Hazine ve Maliye Bakanlığı katma değer vergisinde sadeleştirmeye gidilmesi için kapsamlı bir çalışma hazırlıyor. Çalışma ile farklı KDV oranı uygulamaların önüne geçilecek.

NTV’de yer alan habere göre Hazine ve Maliye Bakanlığı KDV’de sadeleştirme için genel bir hazırlık yapıyor.

Buna göre KDV düzenlemesi, tek bir ürün grubuna yönelik olmayacak ve bir çok ürünle sektörü doğrudan ilgilendirecek.

Bakanlık ve Gelir İdaresi Başkanlığı, düzenlemenin ayrıntıları için birçok kurumla toplantılarını sürdürüyor.

Çalışmayla aynı sektördeki farklı KDV uygulamalarının önüne geçilmesi ve verginin sadeleştirilmesi amaçlanıyor.

Düzenlemeyle bazı ürünlerde halen geçerli olan oranlar çerçevesinde KDV artışı olurken bazılarında ise vergi oranı düşüşleri olabileceği belirtiliyor.

KDV, halen yüzde 1, yüzde 8 ve yüzde 18’lik dilimlerde uygulanıyor.