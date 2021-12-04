Hollanda’daki Lahey Bölge Mahkemesi, Türkçe’de kebap ve ızgara et ürünleri satılan lokantalar için kullanılan “Kebapçı” kelimesini, ticari marka olarak kabul ederek, bu ismi tescil ettiren Amsterdam’daki restoran dışındaki işletmelerde kullanılamayacağına karar verdi.

BBCTürkçe’nin haberine göre Hollanda’da başkent Amsterdam ve Lahey’deki iki farklı Türk restoranının “Kebapçı” adını kullanması üzerine olay mahkemeye yansıdı.

Amsterdam’da 2017 yılında açılan “Kebapçı” adlı restoran, bu ismi bütün Benelüks (Belçika, Lüksemburg, Hollanda) ülkelerinde ticari marka olarak tescil ettirdi. Lahey’de bu yılın başlarında açılan bir restoran da “Kebapçı Den Haag” adını alarak Amsterdam’daki işletmeninkine benzer, boğa kafasından oluşan bir logo hazırladı.

Amsterdam’daki Kebapçı, Lahey’deki restorandan ismini ve logosunu değiştirmesini istedi. Ancak Kebapçı Den Haag adlı işletme bu çağrıyı reddetti.

Bunun üzerine Amsterdam’daki işletme mahkemeye başvurarak, Lahey’deki restoranın marka ihlali yaptığını savundu.

‘TÜRKÇE’DE YAYIN KULLANILAN BİR TERİM’ DEDİ AMA…

Lahey’deki restoran, “kebapçı” ya da “kebap evi” sözcüklerinin Türkçe’de yaygın olarak kullanıldığını ve fırın ya da kasap gibi, kebap yenebilecek yerleri tanımlayan bir terim olduğunu belirtti. Bu nedenle, ticari marka adı olarak kabul edilemeyeceğini savundu.

Ancak Lahey Bölge Mahkemesi, Kebapçı Den Haag adlı restoranın savunmasını kabul etmedi ve bu işletmenin ticari marka ihlali yaptığına karar verdi. Mahkeme, Benelüks ülkelerindeki ortalama tüketicilerin çoğunlukla Türkçe bilmediğini ve kebapçının genel bir ifade olduğunu anlamayacağını vurguladı. Hakime göre, Türkçe konuşan nüfus Hollanda’da ortalama tüketici olarak kabul edilemez.

Türkçe bilmeyen ilgili kamuoyunun da “kebapçı” adını ticari marka yerine, tamamlayıcı gösterge olarak algılayacağını gösteren bir durum yok. Bu nedenle mahkeme kebapçı sözcüğünün, ticari marka olarak yeterince ayırt edici olduğuna karar verdi. Mahkeme, ticari marka ihlali yapan Lahey’deki restoranın kebapçı adından vazgeçerek, logosunu da değiştirmesini istedi.

GÜNLÜK BİN EURO ÖDEMEK ZORUNDA KALACAK

Kebapçı Den Haag adlı restoran, ismini değiştirmediği her gün için Amsterdam’daki işletmeye günlük bin euro ödemek zorunda kalacak. Mahkemeye göre bu miktar 75 bin euroya kadar çıkabilecek. Ayrıca 7 bin 200 euroluk mahkeme giderlerinin de Lahey’deki restoran tarafından ödenmesine karar verildi.