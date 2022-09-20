Faaliyet alanı genel sigortacılık ve reasürans olsa da ağırlıklı olarak ‘speaciality’ denilen alanda hizmet veren ECB Insurance & Reinsurance Brokers Co., özellikle kafalet ve nakliye sigortalarında Pazar lideri. Sektörde dijitalleşme konusunda da öncü olmayı hedeflediklerini söyleyen şirketin genel müdürü Cenk Ecevit, “Finansal sigortalarda potansiyel sigortalıların ön analizlerini yapacak yazılımımızı geliştirdik ve yakın zaman içerisinde devreye alıyoruz. Bir yandan da reasürans brokerlarının ihtiyacı olan yazılımı sonlandırma aşamasına geldik” diyor.

Sigorta ve Reasürans Brokerleri Derneği Yönetim Kurulu üyesi olan ve ECB Insurance & Reinsurance Brokers Co.’nun genel müdürlüğünü yapan Cenk Ecevit, 50 yılı aşan bir süredir sigorta sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin 2. kuşak temsilcisi. 1999 yılından bugüne kadar sigorta ve reasürans brokerliği yaptığını belirten Ecevit, “İstanbul ‘da 2, Samsun, Ankara, İzmir ve Antep ‘de ve BAE Dubai ‘de toplam 7 ofisimiz ve 40 çalışanımız ile hem direkt sigortacılık hem de reasürans brokerliği yapıyoruz” diyor.

Sektörde son zamanlarda trafik sigortalarında poliçe düzenlenememesi, prim ayarlamaları, kaskoda artan hasar maliyetleri, sigorta şirketlerinin sermaye yeterlilikleri gibi konuların öne çıktığını dile getiren Ecevit, “Ayrıca geliştirilmesi öngörülen sağlık sigortası, kefalet sigortası gibi alanlara yönelik düzenlemeler ve atılan adımlar da yoğun konuşulan konular arasında” diye ekliyor.

PAZAR PAYI YÜZDE 40

ECB Insurance & Reinsurance Brokers Co.’nun faaliyet alanı genel sigortacılık ve reasürans olsa da ağırlıklı olarak ‘speaciality’ denilen alanda hizmet veriyor. Özellikle kefalet ve nakliye sigortaları olmak üzere iki alanda ‘lider’ broker olduklarının altını çizen Ecevit, “Kefalet sigortasının ülkemizdeki ilk uygulayıcısıyız. Gerek sigorta gerekse de reasürans olarak bugün itibari ile yaklaşık yüzde 40 pazar payımız olduğunu söyleyebiliriz. Ülkemizdeki sigorta şirketlerine reasürans kapasitesi de sağlıyoruz. Direk müşterilerimizin ülke içi ve dışındaki taleplerine de çözümler getiriyoruz” diyor.

NAKLİYEYE ÖZEL ÇÖZÜMLER

Nakliyat sigortasında ise özellikle hububat, bakliyat, proje yükleri gibi alanlarda lider olduklarını belirten Ecevit, şöyle devam ediyor: “Bu sektörlere yönelik özel çözümlerle hareket ediyoruz. Yurtdışında ki reasürans şirketlerinden özel kapasitelerle ülkemize reel sektör risklerine çözümler üretiyoruz. Bunun yanında taşımacılık, taşıma organizatörleri, limanlar gibi nakliye sektörü paydaşlarına da özel risk devri çözümleri uygulamaktayız. Ayrıca geniş kapsamlı sorumluluk, ürün sorumluluk, mesleki sorumluluk, siber riskler, yönetici sorumluluk, kuyumcu paket, kıymetli maden taşımaları gibi alanlarda da hem ülkemiz hem de Ortadoğu ülkelerine sigorta ve reasürans kapasitesi temin etmekteyiz.”

FARKLI YAZILIMLAR GELİŞTİRİYOR

Dijitalleşme alanında B2C olarak müşterilerinin poliçe ve nakliyat sigorta sertifikalarına direkt erişimi amaçlı çalışmalarına devam ettiklerinden de bahseden Ecevit, “ Ancak esas yatırımlarımız daha çok B2C alanında. Finansal sigortalarda potansiyel sigortalıların ön analizlerini yapacak yazılımımızı geliştirdik ve yakın zaman içerisinde devreye alıyoruz. Bir yandan da reasürans brokerlarının ihtiyacı olan yazılımı sonlandırma aşamasına geldik” diye anlatıyor.

ŞİRKETLERİN SORUNLARI VAR

Sigorta sektörü olarak pandemi döneminin olumsuz etkilerini hissetmeye devam ettiklerini ifade eden Ecevit, sigorta şirketlerinin yaşadığı sorunları ise şöyle anlatıyor: “Bugünlerde sigorta şirketlerinde maliyet yönetimleri, karşılık ayırma yükümlülüklerinin enflasyon ve asgari ücret artışı ile yükselişinin yansımaları, Rusya – Ukrayna Savaşı’nın yansımaları gibi sorunların etkileri görülüyor.”

SEKTÖR HALA GELİŞME AŞAMASINDA

Ülkemizde sigortacılık sektörünün hala gelişme aşamasında olduğuna dikkat çeken Ecevit, şunları anlatıyor: “Ancak son yıllarda yeni ürünlerin girişi, ülkemiz işletmelerinin dışa açılımı, kanun koyucunun getirdiği yeni düzenlemeler gibi etkenlerden dolayı oto dışı branşlarda da hareketlenmeler var önümüzdeki yıllarda daha da artması beklenmekte. Ülkemiz gerek coğrafi konum gerekse de insan gücü olarak dünyada önemli bir konumda ve bizler de Türk sigortacıları olarak ülkemizin bulunduğu yeri dünya sigortacılığı içerisinde konumlandırma arzusundayız.”