TOKİ Kemalpaşa kura sonuçları açıklandı mı? Gözler kura sonucunda

Kemalpaşa TOKİ 2020 isim listesi yayınlandı! TOKİ Kemalpaşa kura sonucu nasıl sorgulanır?
TOKİ Kemalpaşa kura sonuçları açıklandı… Uygun fiyatlarla ev sahibi yapmayı amaçlayan TOKİ çekilişlerine hız kesmeden devam ediyor. Bugün TOKİ İzmir Kemalpaşa 800 konut kura çekimi gerçekleştiriliyor. Proje için başvurular 15 Aralık – 16 Ocak tarihlerinde alınmıştı. TOKİ Kemalpaşa kura sonuçları isim listesi başvuru yapanlar tarafından merak ediliyor.
TOKİ 100 Bin Konut Projesi kapsamında kura çekilişlerine İzmir ile başladı. Dün gerçekleştirilen kura çekimi ile Aliağa projesi için hak sahipleri belirlendi. Bugün ise TOKİ İzmir Kemalpaşa 800 konut kura çekimi için nefesler tutuldu. Projede 560 adet 2+1, 240 adet 3+1 olmak üzere toplamda 800 konut inşa edilecek. TOKİ evleri için başvuruda bulunan kişiler arasından hak sahipleri belirlenmiş olacak.
TOKİ KEMALPAŞA KURA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?
TOKİ İzmir Kemalpaşa kura çekilişi bugün saat 11.00’de Kemalpaşa İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü Spor Salonu’nda yapıldı. Noter huzurunda gerçekleştirilen kuraya isteyen başvuru sahipleri de katıldı.
TOKİ İZMİR KEMALPAŞA KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
TOKİ İzmir Kemalpaşa kura çekilişinin yapılmasının ardından kurada ismi çıkanlar TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden yayınlandı. Sonuçları aynı zamanda e-devlet sayfasından sorgulanabilecek.
TOKİ KEMALPAŞA KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
TOKİ EVLERİ NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?
Depreme dayanıklı, kimlikli, mahalle kültürünün yaşatılacağı ve yatay mimari esasıyla inşa edilecek TOKİ sosyal konutlarına sahip olma şartları, evlerin modelleri, uygulama özellikleri, ödeme ve vadeyle ilgili tüm ayrıntılar belli oldu. Başvuru sürecinin de başladığı TOKİ sosyal konut projesinde evlerin 1 ila 1,5 yıl içinde teslim edileceği de duyuruldu.
TOKİ EVLERİNDE SÖZLEŞME VE KONUT SEÇİMİ NASIL OLACAK?
Konut belirleme kurası ile konutu belli olan alıcılar İdarenin belirleyeceği ve ilan edeceği tarihlerde Bankada (Sözleşme imzalanacak Şubeler daha sonra ilan edilecektir.) Gayrimenkul Satış Sözleşmesi ve kredi kullanım işlemlerini gerçekleştireceklerdir.
Sözleşme imzalama aşamasında;
Nüfus Müdürlüğünden adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan Proje bulunduğu il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge,
Hane halkı gelirinin en fazla net 5.500 TL (İstanbul için 6.000 TL) olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri,
Gerekli görüldüğünde istenebilecek ek belgeler ile birlikte ilan edilen tarihlerde ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır.
Konut hakkı ve konut belirleme kurası birlikte yapılmaktadır. Başvuruların konut sayısından fazla olmaması halinde kuraya gidilmemekte, konut seçim hakkı, başvuru sırasına göre kullandırılmaktadır.
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