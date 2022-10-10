İş ve ekonomi üzerine kitaplar yazan Tom Corley 5 yıl boyuncu 177’si servetini kendisi yapan olmak üzere 233 milyoneri incelediğini söylüyor. Araştırma ve röportajlarına dayanan gözlemlerine göre kendi servetini kendisi yapanların sıkı çalışma, cesaret, gelişim zihniyeti gibi özellikleri var. Ve Corley CNBC’ye yazdığı makalede bu milyonerlere yardımcı olan 6 ortak özelliği belirlediğini söylüyor. Ona göre kendi servetini kendisi yapanların sahip olduğu 6 alışkanlık şöyle:

1-Sürekli öğreniyorlar. Corley görüştüğü isimlerin yüzde 49’unun her gün yeni kelimeler öğrenmeye; yüzde 61’inin en iki saatlerini yeni beceriler edinmeye, yüzde 63’ünün ise örneğin işe giderken sesli kitap dinlediklerini söylüyor. Birçoğu başarılı insanların biyografilerini takip ediyor.

2-Konuştuklarından çok dinliyorlar. Grup ortamlarında 1 dakika konuşuyorlarsa, 5 dakika dinliyorlar. Bu hem iş ilişkilerini güçlendirmelerini sağlıyor hem de yeni bakış açıları öğreniyorlar. %81′i her gün hem işyerinin içinde hem de dışında başkalarından aktif olarak geri bildirim aldıklarını söyledi.

3. Çok iyi ekipler kuruyorlar. Birçoğu güçlü yönlerine odaklanıyor, zayıf oldukları yönlerde dışarıdan temin yolunu buluyorlar. Kendilerini vizyon sahibi insanlarla çevreliyorlar.

4. Büyük hayaller kuruyorlar.

5. Sağlıklarına öncelik veriyorlar

6. Kendi şanslarını yaratıyorlar