Türk un sanayisi, Orta Anadolu Un Sanayicileri Derneği (OAUSD) ev sahipliğinde Konya’da gerçekleşen “2022 Hasat Sezonu Sonrası Sektörel Bakış ve Beklentiler” zirvesinde buluştu.

Sektörün önemli organizasyonlarından biri olan toplantıda; Türkiye’de buğday üretiminin artırılması için yapılması gerekenler, Türk un sanayisinin geleceği, sektörün mevcut sorunları ve çözüm önerileri masaya yatırıldı. Dünyada son dönemde gündemde olan küresel iklim değişikliği, Covid-19 pandemi süreci ve Rusya-Ukrayna savaşının sosyal ve politik olarak tarım sektörüne yansımalarının da değerlendirildiği toplantıda 400’ü aşkın sektör temsilcisi bir araya geldi.

TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal’ın konuşmacı olarak yer aldığı organizasyonun ardından “Türkiye’nin En Büyük 500 Şirketi” sıralamalarında ilk 150’de yer alan Taban Gıda CEO’su Hasan Hacıhaliloğlu da sektörü bekleyen gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

“Makarnalık buğday stoklarımız son derece güçlü”

Bu yıl bereketli bir sezon geçirildiğini belirten Güldal, “Üreticiyle ve üretimle başlayan bir sürecin; sanayiye, una, makarnaya, bisküviye ve endüstriye dönüşen mamullerin, ülkemiz ile yurtdışına olan ihracatı, katkıyı ve değeri artırmak için gayret ediyoruz. Buğday bizim için ve dünya için stratejik bir ürün. Bu nedenle de üretiminin artırılması için ne gerekiyorsa yapılmalı. Bu yıl güçlü bir stok oluşturduk. Piyasa regülasyonu enstrümanı olarak kullanacağımız bu stoklar 2022 yılında bizi rahat ettirecek. Makarnalık buğday stoklarımız oldukça güçlü. Hatta bir yıldan daha fazla yetebilecek seviyede. Biz de bu gücümüzü dikkate alarak 60 bin ton civarında makarnalık buğday satışının talimatını verdik.” diye belirtti.

“Toprağın daha fazla yorulmasını engelleyecek önlemler de alınmalı”

Organizasyonun ana sponsorları arasında yer alan Taban Gıda’nın CEO’su Hasan Hacıhaliloğlu “Hafta sonu Orta Anadolu Un Sanayicileri Derneği’nin ev sahipliğinde Konya’da düzenlenen toplantıda sektör temsilcileri ile bir araya geldik. Toplantıda bakış açımızı genişleten güzel sunum ve yorumların, önümüzdeki dönem için daha doğru adımlar atabilmemizde etkili olacağı düşüncesindeyim. Özellikle TMO Genel Müdürü Sn. Ahmet Güldal’ın bu yıl uyguladıkları alım politikasının önümüzdeki dönemlerde de uygulanmaya devam edeceğini belirtmesi önemli bir noktaydı.” diye belirtti.

Türkiye’de buğday ekim alanlarını artırıp verimliliği yükseltecek çalışmalar yapılması gerektiğine değinen Hacıhaliloğlu “Geçtiğimiz hasat döneminde uygulanan alım politikası ile, buğday ve arpanın daha fazla ekilmesi ve yine kendine yeterli olabilen bir ülke konumuna gelmeyi hedef aldıkları görülebiliyor. Bu uygulamalara ek olarak, toprağın daha fazla yorulmasını engelleyecek önlemler de alınması gerekecektir.” dedi