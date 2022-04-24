“Bu dönemde artık kapanma söz konusu olmayacağından bayramı hep beraber kutlama şansımız olacak. İki yıl aradan sonra en hareketli Ramazan Bayramı olacak. Bu dönem bizim için gerçek anlamda bir bayram geliyor. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle açılışlarını öteleyen oteller olmuştu. Otellerin tamamına yakını Ramazan Bayramı’yla birlikte açılıyor. Dolayısıyla otellerde yüzde 80’in üzerinde doluluk sağlanacak. Bu dönem için çok büyük bir doluluk oranı.”

Araçlarıyla kente gelecek misafirlerin dikkatli olmalarını isteyen Kavaloğlu, bu dönemde bazı otellerde rezervasyonların son dakikaya kalabildiğini dile getirdi. Kavaloğlu, misafirlerin açıkta kalmamaları için ellerini çabuk tutmaları gerektiğini vurgulayarak, “Misafirlerimiz bayramda denize girebilir, eğlence programlarına katılabilir. Eğlence ve yiyecek içecek programlarımızı çok iyi düzenledik. Bu anlamda Türk misafirlerimizi çok mutlu edeceğimizi düşünüyoruz.” dedi.