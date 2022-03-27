Çevrimiçi satışların artması restoran zincirlerini de yeni tip restoran tasarımlarına itiyor. KFC de ABD’deki restoranlarını yeniden tasarlamaya başladı. Yeni tasarım çevrimiçi siparişler ve arabaya servisler üzerine odaklanıyor. Yeni restoranların bazılarında çift şerit ve çevrimiçi siparişler için ayrı bir giriş olacak.
KFC, Yeni Nesil restoranlarının ilkini 2021’de Kentucky, Berea’da açtı. O zamandan beri altı restoran daha açtı ve gelen ilk geri dönüşler olumlu. Business Insider’ın haberine göre KFC, Insider’a yeni tasarımın “daha verimli bir restoran” yaratmayı hedeflediğini söyledi.
Arabaya servis yapılanlar büyük ölçüde tesis dışı tüketime odaklanacak. Yani bazılarında sadece müşteriler ve sürücülerinin siparişlerini alması için bir lobi olacak. Oturma alanları daha az yer kaplıyor. Bu da normal KFC restoranlarından çok daha küçük olacakları anlamına geliyor.
Özellikleri restoranlar arasında farklılık gösterebilir, ancak bazılarında çevrimiçi siparişler ve arabaya servisler için ayrı bir giriş bulunacak.
KFC, ABD restoranındaki dijital satışların 2021’de yaklaşık %70 büyüdüğünü söyledi. Arabaya servis ise toplam ABD satışlarının yaklaşık yüzde 70’ini oluşturuyor. Bu nedenle KFC, arabaya servis deneyimini geliştirmeye odaklanıyor.
KFC, 2022’de ABD’de yaklaşık 110 yeni restoran açmayı planlıyor ve bunların 5 ila 10 tanesi şehir içinde olacak. Geri kalanı ise arabaya servis yapılan restoranlardan oluşacak. KFC’nin şu an ABD’de 4 bin restoranı var. İnşaat halindeki yeni restoranların yüzde 30’u da Yeni Nesil yapıda olacak.
KFC, 2021’de yaklaşık 2.000 net yeni restoran açarak toplam sayısını 27.000’in biraz altına getirdi.
Arabaya servis yapılanlar büyük ölçüde tesis dışı tüketime odaklanacak. Yani bazılarında sadece müşteriler ve sürücülerinin siparişlerini alması için bir lobi olacak. Oturma alanları daha az yer kaplıyor. Bu da normal KFC restoranlarından çok daha küçük olacakları anlamına geliyor.
Özellikleri restoranlar arasında farklılık gösterebilir, ancak bazılarında çevrimiçi siparişler ve arabaya servisler için ayrı bir giriş bulunacak.
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