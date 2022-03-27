Arabaya servis yapılanlar büyük ölçüde tesis dışı tüketime odaklanacak. Yani bazılarında sadece müşteriler ve sürücülerinin siparişlerini alması için bir lobi olacak. Oturma alanları daha az yer kaplıyor. Bu da normal KFC restoranlarından çok daha küçük olacakları anlamına geliyor.