Avrupalı tüketicilerinin beklentilerine yönelik olarak üretilmiş beşinci nesil Kia Sportage sıra dışı tasarımı ile dikkat çekiyor.
Murat Öksüz, murat.oksuz@doganburda.com
instagram @yachtmurat
Şehirli SUV kavramının öncüsü olarak ilk kez 1991 yılında Tokyo Otomobil Fuarı’nda ortaya çıkan Sportage, 2016 ve 2017 yıllarında iki yıl üst üste en çok satan Kia modeli olarak tarihe geçmişti. Şimdi ise yenilenen Kia logosu ile birlikte Sportage da her detayıyla yeniden tasarlanarak C-SUV segmentinin yine iddialı modellerinden biri haline gelmiş. “Sportage sahibi olanlar başka otomobil kullanamaz” sözünden yola çıkarak 5. jenerasyon önceki nesilleri kullananlar için de tatmin edici.
Türkiye’de 1.6 T-GDI 150 HP benzinli MHEV (hafif hibrit), 1.6 CRDi 136 HP dizel MHEV ve 1.6 lt 230 HP benzinli hibrit motor seçenekleriyle satılıyor. Tüm motor tiplerinde 4×2 veya 4×4 aktarma seçeneği sunuluyor.
Hafif hibrit teknolojili motorlu versiyonlarda Cool, Elegance Konfor ve Prestige olmak üzere 4 donanım seviyesi sunulurken, 230 HP’lik hibrit versiyon sadece Prestige Smart donanım seviyesiyle alınabiliyor.
Tasarım ve iç mekân
Göstergelerden orta konsola kadar uzanan kavisli ekran otomobilin tüm beynini oluşturuyor. Tüm butonlar özenle yerleştirilmiş. Arka koltuklarda diz ve baş mesafesi yeterli. Bagaj hacmi ise benzinli MHEV versiyonlarda 562 litre. Kia, kısa bir süre önce logosunu ve marka kimliğini güncellerken, tasarım dilini daha zamana göre yeniledi. Bu anlamda 5. nesil Kia Sportage, keskin çizgilerle doğal görünümlü formları bir araya getiriyor.
Avrupalı sürücülerin beklentilerine yönelik olarak sıra dışı tasarlanan bir kompakt SUV oluşturuldu. Otomobil, global Sportage versiyonuna göre 14 cm daha kısa bir dingil mesafesine sahip. Buna rağmen iç mekânda yaşam alanı geniş.
Arka koltuklardaki diz ve baş mesafesileri sorunsuz. Daha önce görmediğimiz çizgilere sahip sürücü ve yolcu odaklı kokpitte biri gösterge paneli, diğeri de multimedya ekranı olmak üzere 2 adet 12.3 inçlik ekran var (Cool donanım seviyesinde multimedya ekranı 8 inç olarak satılıyor). Orta konsol havalandırma ızgaralarının altında Multimod adlı dokunmatik yüzeyli bir kontrol paneli daha var. Bu panel ile aynı yüzey üzerinde müzik sistemi ve klima kumandaları menüsüne geçiş yapılılabiliyor. Yeni Sportage’da çevirmeli bir vites kumandası var. Bu kumandanın sağında koltuk ısıtma-soğutma ve direksiyon ısıtması butonları yer alıyor. Alt kısmında aynı şekilde dairesel bir sürüş modu butonu var. Eco, Normal, Sport ve Smart modlara rahatlıkla geçebiliyorsunuz. Sürüş modu butonunun orta kısmında ise 60 km/h hıza kadar hizmet veren 4WD Lock tuşu yer alıyor.
Kullandığımız 1.6 litre T-GDI motor + MHEV (48 volt batarya) 4×4 ünite, 150 HP güç, 250 Nm tork üretiyor. 7 ileri DCT şanzımanla 0-100 hızlanmasını 9.7 saniyede tamamlarken 189 km/s maksimum hıza çıkıyor. Ortalama 5.7 litre yakıt tüketiyor. CO2 emisyonu137 g/km. Motor, gücünü 7 ileri oranlı çift kavramalı şanzıman (DCT) üzerinden 4 tekerleğe aktarıyor. Sport modda gaz pedalı daha çabuk tepki veriyor. 4WD Lock butonu ise gevşek zeminlerde sürüş için. Sportage’da önde McPherson, arkada ise çok kollu bağımsız süspansiyon görev yapıyor. Sessiz sürüşe, süspansiyonlar bozuk zeminli yollarda içeriye daha az rahatsızlık hissettirerek destek veriyor. Kia özellikle Sportage kullanıcılarını tatmin edecek bir otomobil yapmayı başarmış.
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