Şehirli SUV kavramının öncüsü olarak ilk kez 1991 yılında Tokyo Otomobil Fuarı’nda ortaya çıkan Sportage, 2016 ve 2017 yıllarında iki yıl üst üste en çok satan Kia modeli olarak tarihe geçmişti. Şimdi ise yenilenen Kia logosu ile birlikte Sportage da her detayıyla yeniden tasarlanarak C-SUV segmentinin yine iddialı modellerinden biri haline gelmiş. “Sportage sahibi olanlar başka otomobil kullanamaz” sözünden yola çıkarak 5. jenerasyon önceki nesilleri kullananlar için de tatmin edici.

Türkiye’de 1.6 T-GDI 150 HP benzinli MHEV (hafif hibrit), 1.6 CRDi 136 HP dizel MHEV ve 1.6 lt 230 HP benzinli hibrit motor seçenekleriyle satılıyor. Tüm motor tiplerinde 4×2 veya 4×4 aktarma seçeneği sunuluyor.

Hafif hibrit teknolojili motorlu versiyonlarda Cool, Elegance Konfor ve Prestige olmak üzere 4 donanım seviyesi sunulurken, 230 HP’lik hibrit versiyon sadece Prestige Smart donanım seviyesiyle alınabiliyor.