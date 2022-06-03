Kadın iç giyim, ev giyim, plaj giyim ve çorap kategorilerini kapsayan KİEP pazarı, son iki yıldır hızlı bir büyüme ivmesine girdi.

Pazarın 2024 yıl sonuna kadar yıllık ortalama yüzde 14,3 büyümeyle 11,3 milyar TL’ye ulaşması bekleniyor. Markalar yeni yatırım için adeta yarışıyor.

Kadın iç giyim, ev giyim, plaj giyim ve çorap (KİEP) sektörü hareketli günler geçiriyor. Pandemi döneminde evde geçirilen sürelerin artmasıyla büyüme trendine giren pazardaki gelişme hızlanıyor.

Hem üretimde hem perakende de bu alana yatırımlar artarak devam ediyor. Deloitte sektör raporuna göre 2016 yıl sonunda 3,8 milyar TL olan Türkiye KİEP pazarının, 2020 yıl sonu itibarıyla 6,7 milyar TL’ye ulaştığı tahmin ediliyor.

Pazarın 2024 yıl sonuna kadar yıllık ortalama yüzde 14,3 büyümeyle 11,3 milyar TL’ye ulaşması bekleniyor. Son dönemde insanlar daha çok çarşı, pazar ya da geleneksel tuhafiye yerine modern kanaldan alışveriş yapıyor.

Modern organize kanalların 2016’daki pazar payı yüzde 35, 2020’deki payı ise yüzde 55. 2024’te ise pazar payının 64’e yükselerek tüketimin modern kanala doğru geçişinin artması bekleniyor.

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