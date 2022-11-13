Biotrend Enerji; BM Küresel İlkeler Sözleşmesi İklim Hızlandırma Programı’na Türkiye’den katılan, atıktan enerji üreten tek şirket oldu. ‘Kimyasal Geri Dönüşüm Tesisi’ kurmayı planlayan şirket, mevcut tesislerinde ise hibrit sistemler ile GES çalışmaları yapacak.

30 Ekim – 12 Kasım 2022 tarihli sayıdan

11 şehirde yer alan ve yatırımları devam eden 18 farklı tesisinde, evsel atıkları geri dönüşüm ve enerji sektörüne kaynak olarak dönüştürürken önceliği çevresel faktörlere veren Biotrend Enerji; aktif olarak çalışan tesislerinde günde toplam 9 bin ile 10 bin ton arası atık işliyor.

Bu oranda karışık evsel atığın işlenmesiyle biyokütleler dahil yaklaşık 77 MW elektrik enerjisi üretilirken 140 ton/gün ambalaj geri kazanımı elde ediliyor ve yıllık 3,15 milyon ton CO2 emisyonu engelleniyor.

“KARBON AYAK İZİMİZİ DÜŞÜRÜYORUZ”

Hem dünya ve ülke hem de çevre, doğa ve ekonomi için katma değeri yüksek projeler hayata geçirme hedefiyle ve vizyonuyla ilerleyen Biotrend Enerji’nin rotasında hem yurtiçi hem de yurtdışında enerji alanında büyümek var.

Sadece atıktan enerji değil, alternatif yenilenebilir enerji üretimi projeleri de geliştiren şirket, tesislerinde geri kazandırdığı atıkların ikinci ham maddeye dönüşümü için AR-GE süreçlerini de yürütüyor.

Ayrıca önümüzdeki süreçte mevcut tesislerde hibrit sistemler ile güneş enerjisi santrali (GES) çalışmaları yapılması da planlanıyor.

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi iklim Hızlandırma Programı’na kabul edildiklerini söyleyen Biotrend Enerji Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO’su Osman Nuri Vardı; 55 ülkede gerçekleştirilen bu programa, Türkiye’den katılan atıktan enerji üreten tek şirket olarak önemli bir ilki başardıklarına dikkat çekiyor.

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin 13’üncüsü olan ‘iklim Eylemi’ için çalışmalarını hızlandırdıklarını kaydeden Vardı; “Sera gazı emisyonlarımızı azaltarak karbon ayak izimizi düşürüyoruz. Böylece Avrupa Birliği 2050 Karbon Nötr Kıta Hedefi ve Türkiye 2053 Net Sıfır Hedefi ile uyumlu şekilde katkılarımızı ortaya koyacağız” diyor.

DÖNGÜSEL EKONOMİ

Biotrend Enerji, Türkiye’de bir ‘Kimyasal Geri Dönüşüm Tesisi’ kurmayı da planlıyor. Osman Nuri Vardı; Honeywell’in ‘UpCycle Process Teknolojisi’ni kullanacakları bu tesiste, karışık plastik atıkların geri dönüştürülmüş polimer hammaddesine (RPF) dönüştürüleceğini ve plastikler için döngüsel ekonominin gelişiminin mümkün kılınacağı bilgisini de veriyor.

Sürdürülebilirlik konusunun da Biotrend Enerji için önemli bir alan olduğunun altını çizen Vardı; 2022’de şirket içinde sürdürülebilirlik ofisi kurduklarını ve çok değerli bir şirketten bu alanda danışmanlık hizmeti almaya başladıklarını da aktarıyor.

Son yıllarda geri dönüşüm alışkanlığını yaymak adına Sıfır Atık Projesi de başlatıldı. Osman Nuri Vardı; bu proje kapsamında kaynağında ayrıştırmaya yönelik yapılan çalışmaların çok önemli olduğu görüşünde.

“SÜRDÜRÜLEBİLİR ATIK YÖNETİMİ YAYGINLAŞMALI”

“Biotrend Enerji olarak ülkemizdeki belediye atıklarının yaklaşık yüzde 20’sini tesislerimizde işleyerek, ülkemize ve dünyamıza çevresel, sosyal ve ekonomik katkı sağlamanın gururunu yaşıyoruz. Tesislerimizde ürettiğimiz yeşil enerjinin yanında geri dönüştürülebilir plastiklerle de ekonomiye katkı sağlıyoruz.

Bu doğrultuda ülkemizin plastik sektörünü çok yakından takip ediyoruz. Ekonomik ve çevreci hammadde tedariki sürecinde rol alan atık tesislerinin yaygınlaşarak sürdürülebilir atık yönetimiyle plastik sektör üretiminin desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz.”