KİPTAŞ Tuzla Aydınlıkevler başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından gözler kura çekilişine çevrildi. Projeye yaklaşık 160 bin başvuru alındı. Peki Kiptaş Aydınlıkevler kura çekilişi ne zaman? iptaş Aydınlıkevler kura sonuçları açıklandı mı? İşte Kiptaş Aydınlıkevler kura tarihi ve proje hakkında merak edilenler…

KİPTAŞ AYDINLIKEVLER KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

KİPTAŞ Tuzla Aydınlıkevler kura sonuçları henüz açıklanmadı. KİPTAŞ’tan yapılan açıklamaya göre KİPTAŞ Tuzla Aydınlık Evler hak sahibi belirleme kura çekilişi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımı ile noter huzurunda 13 Ocak tarihinde saat 11:00’de gerçekleşecek.

KİPTAŞ AYDINLIKEVLER KURA ÇEKİLİŞİ CANLI TAKİP EDİLEBİLECEK

Kura çekilişi KİPTAŞ’ın sosyal medya hesaplarından canlı takip edilebilecek.

📣 KİPTAŞ Tuzla Aydınlık Evler hak sahibi belirleme kura çekilişimiz İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımı ile noter huzurunda gerçekleşecek. 🔴 Kura çekilişimizi sosyal medya hesaplarımızdan canlı takip edebilirsiniz. 🗓️ 13 Ocak 2022

🕚 11.00 pic.twitter.com/j7hHTXgaoZ — KİPTAŞ (@kiptaskonut) January 3, 2022

ÖN BAŞVURU BEDELLERİ İADE EDİLECEK

Ön başvuru bedelleri, kura sonucunda asil hak sahibi olamayan katılımcılara kura çekiliş tarihinden sonraki beş (5) iş günü içerisinde, aynen ve faizsiz olarak iade edilecektir. Ancak kredi kartı veya banka kartlarına yapılan iade bedelleri bankalara bağlı olarak işlem gerçekleştikten 2-7 iş günü sonra yansıyabilmektedir.

Ön başvuru ödemesi mobil/internet bankacılığı kullanılarak havale/EFT ile yapılmışsa paranın ödendiği İBAN numarasına, ödeme kart ile yapılmışsa tahsil edildiği karta, bankamatik veya şubeden yapılmışsa katılımcı tarafından başvuru esnasında verilen İBAN numarasına iade edilecektir.

120 AY VADE İMKANI

KİPTAŞ Aydınlık Evler projesinde 88 metrekare alana sahip 210 adet 2 oda 1 salon kapalı mutfak konut, 79 metrekare alana sahip 40 adet 2 oda 1 salon açık mutfak konut, 104 metrekare alana sahip 71 adet 3 oda 1 salon konut mevcut.

Merakla beklenen KİPTAŞ Aydınlık Evler Tuzla projesinde yüzde 40 engelli vatandaşlara, şehit ve gazi yakınlarına ve sağlık çalışanlarına bazı ayrıcalıklar sağlanıyor.

120 ay vade imkanı sağlanan Aydınlık Evler KİPTAŞ projesi 21 blok şeklinde inşa ediliyor. Dar gelirli ailelerin ev sahibi olacağı Aydınlık Evler projesinde taksitler 3 bin 400 liradan başlıyor.

KİPTAŞ Tuzla Aydınlık Evler projesinde konutların yanı sıra 21 dükkan ve 1 kreş de yer alıyor.