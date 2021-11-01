Her ay TÜİK tarafından açıklanan TÜFE oranları doğrultusunda kiracılara yasal oranda zam yapılıyor. Kasım ayında sözleşmesi yenilecek olan kiracılar zam oranını merak etmeye başladı. Kira artış oranı Kasım 2021 ne zaman açıklanacak?

Kasım 2021 kira artış oranı ile ilgili araştırmalar başladı. Kasım ayında kira kontratı yenilenecek olan kiracılar kiralarına ne kadar zam yapılacağını merak ediyor. Senesi dolan kiracıya mal sahibinin zam yapma hakkı mevcut. Ancak ev sahibi istediği oranda zam yapamıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 12 aylık ortalama Tüketici Fiyatları Endeksi’ne (TÜFE) göre kira artışı yapılabiliyor. Peki Kasım ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak?

KİRA ARTIŞ ORANI KASIM 2021 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kasım ayı kira artış oranı 3 Kasım 2021 tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından saat 10:00’da açıklanacak.

EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, on iki aylık ortalamalara göre tüketici fiyatlarında yüzde 16,42 artış gerçekleşti. Buna göre Ekim ayında kiracılara yasal olarak en fazla yüzde 16,42 oranında zam yapıldı.

EKİM AYI KİRA ARTIŞI HESAPLAMA ÖRNEĞİ

Mevcut kira bedeli: 1000 lira

Zam oranı: yüzde 16,42

Zam bedeli 164,20 TL

Zamlı kira bedeli: 1.164,20 lira

YASAL KİRA ZAMMI NASIL YAPILIR?

Konut ve işyeri kiralarında geçen yılın başına kadar taraflar aralarında farklı bir oran belirlememişse Üretici Fiyat Endeksi’ndeki (ÜFE) artışlar dikkate alınıyordu. Kira artışlarında uygulanabilecek en üst sınır TÜFE’ye (Tüketici Fiyatları Endeksi) bağlandı.

Yürürlükteki yasal düzenlemeye göre, kira artış oranı, kira sözleşmesinin dolduğu tarihi takip eden ayın 12 aylık TÜFE ortalaması alınarak hesaplanıyor. Ev sahiplerinin bu oranın üzerinde zam yapmaları yasak.

YÜKSEK KİRA ARTIŞINA İTİRAZ EDİLEBİLİYOR

Mal sahiplerinin kiraya zam yapmadan önce, o ayın açıklanan zam oranını öğrenmesi ve yeni kira kontratını buna göre hazırlaması gerekiyor. Eğer sınır aşılırsa, kiracı dava açabiliyor. Eğer kiracı, kendi isteğine göre bir bedel belirleyip mal sahibine ödeme yapıyorsa, mal sahibinin de aradaki farkı icra dairesi kanalıyla talep etme hakkına sahip oluyor.