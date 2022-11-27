Yargıtay’ın verdiği bir kararda “Kiracı yüzde 25’lik kanuni artış talebi olan kira bedelinin fazlasını ödediği takdirde geriye dönük olarak ev sahibinden talep edebilir” dediği iddia edilmişti. Gazeteci Candaş Tolga Işık sosyal medyada da çok konuşulan bu konuyu Yargıtay Başkanı’na sorduğunu iddianın doğru olmadığını belirtti.

TOLGA CANDAŞ IŞIK: YARGITAY BAŞKANI’NA SORDUM…

Işık, şu mesajı paylaştı: Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca’ya sordum, detaylı bir cevap gönderdiler, özeti şu: “%25 ‘ten fazla zamlı kira ödeyen kiracıların dava açarak paralarını geri alabileceğine” ilişkin çıkan haberin Yargıtay kararı ile hiçbir ilgi ve alakası yok.