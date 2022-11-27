Yargıtay, yüzde 25 oranındaki zammın üzerine çıkan ev sahiplerini ilgilendiren bir karara imza attı. Karara göre kiracı, ev sahibinden geriye dönük talepte bulunabilecek.

CNN Türk’ün aktardığına göre Yargıtay verdiği bir kararda “Kiracı yüzde 25’lik kanuni artış talebi olan kira bedelinin fazlasını ödediği takdirde geriye dönük olarak ev sahibinden talep edebilir” dedi.

Kira artışına sınırlama getiren yasal düzenleme 11 Haziran’da Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. Yasaya göre, 1 yıl boyunca kira artışı yüzde 25’i geçmeyecekti.

Bazı ev sahiplerinin ise enflasyonu gerekçe göstererek bu orana bağlı kalmadığı belirtiliyor.