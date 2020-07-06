İşçilerin kısa çalışma ödeneği nedeniyle bazı kayıplar yaşadığına dikkat çeken Öztürk, “İşçilerin en önemli kaybı süreçte sigorta primlerinin yatırılmaması oldu. Bunun etkisi ileride hissedilecek. İkinci konu da gelirleri büyük oranda düştü, bu da ciddi bir kayıp. İşçilerimizin kaygıları bu süreçte çok arttı” dedi.

1 aylık uzatma sürecinde çalışanları için olumlu sürpriz bir düzenleme yapıldığını söyleyen Öztürk, “30 Haziran’da çıkan düzenlemeyle artık kısa çalışma döneminde geçen süreler işsizlik sigortasından mahsup edilmeyecek.

Benim önerim kısa çalışma döneminde işçilere borçlanma imkanı verilmesi” diyor.