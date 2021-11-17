Kısa vadeli dış borç stoku, eylülde 2020 yıl sonuna göre yüzde 8,8 artarak 124,4 milyar dolara çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Eylül 2021 dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri açıklandı.

Buna göre, kısa vadeli dış borç stoku, eylülde 2020 sonuna kıyasla yüzde 8,8 artarak 124,4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 1,2 artışla 58 milyar dolar, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 15,1 yükselişle 40,9 milyar dolar oldu.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, eylülde geçen yıl sonuna göre yüzde 5,6 azalışla 12,8 milyar dolara geriledi.

Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 5,2 artarak 16 milyar dolar, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 14,1 yükselerek 15,1 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Aynı dönemde, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları yüzde 7,9 azalışla 14,1 milyar dolara geriledi.

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2020 yıl sonuna göre yüzde 18,9 artarak 35,4 milyar dolara yükseldi.

Özel sektörün kısa vadeli dış borcu 73,3 milyar dolar

Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2020 yıl sonuna göre yüzde 10,3 artarak 25,6 milyar doları olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 5,3 artarak 73,3 milyar dolara yükseldi.

Bu dönemde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar, yüzde 5,8 artışla 69 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 12,9 yükselişle 54,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Geçen yılın sonunda 464 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları, eylülde 533 milyon dolar oldu. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 119 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Kısa vadeli dış borç stokunun yüzde 42,8’si dolar, yüzde 25,1’ü avro, yüzde 13’ü TL ve yüzde 19,1’i diğer döviz cinslerinden oluştu.

Orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku 167,4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 17,3 milyar dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu.

Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 22,3, Merkez Bankası’nın yüzde 15,2 ve özel sektörün yüzde 62,5 paya sahip olduğu görüldü.