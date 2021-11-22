Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), sürdürülebilirlik için yatırım yapmak isteyen uygun şirketlere kullandırılması amacıyla Garanti BBVA Leasing iş birliğinde 25 milyon dolarlık kredi desteği sunuyor.

Garanti BBVA’dan yapılan açıklamaya göre, AB’nin katkıları, Hazine ve Maliye Bakanlığı fonlarıyla desteklenen Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programının (TurSEFF) üçüncü aşaması kapsamında sunulan yeni kredi, Garanti BBVA Leasing ile olan başarılı ortaklığın yeni bir adımı oldu.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan Garanti BBVA Leasing Genel Müdürü Selahattin Güldü, sürdürülebilirlik stratejileri doğrultusunda enerji yatırımlarında aktif rol almayı hedefleyen hizmetler sunduklarını belirterek, makine ve ekipman yatırımı finansmanı alanındaki 30 yıllık deneyimlerini enerji sektörüne de taşıdıklarını bildirdi.

Bugüne kadar güneş enerjisi tesislerine 180 milyon doları aşan bir finansman sağladıklarını ve yenilenebilir enerji yatırımları alanında pazar paylarını yüzde 17’ye yükselttiklerini kaydeden Güldü, şu ifadeleri kullandı:

“Yenilenebilir enerji ve yeşil enerji önümüzdeki dönemde de Garanti BBVA Leasing’in önceliği olacak. TurSEFF III, ülkemizdeki KOBİ’lere yönelik çok sayıda enerji tasarrufu projesinin finansmanında kullanılacak. KOBİ odaklı stratejimiz ve ülke genelindeki geniş müşteri tabanımızla her zaman KOBİ’lerin güvenilir iş ortağı olma hedefi doğrultusunda ilerliyoruz. Uluslararası piyasaların tanınan oyuncularından biri olarak, TurSEFF programı kapsamında temin ettiğimiz kredi Garanti BBVA Leasing’e ve Türkiye ekonomisine olan güveninin de bir yansıması niteliğindedir.”